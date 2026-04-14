Ремонт доріг в Україні: за добу ліквідовано 91 тис. кв. м пошкоджень на державних трасах

На автомобільних дорогах державного значення по всій Україні тривають поточні ремонти з відновлення покриття. За добу 13 квітня відремонтовано 91 тис. м² дорожнього полотна, роботи проводилися на міжнародних і національних трасах із залученням близько 1100 дорожників.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Агентства відновлення.

В Україні тривають ремонти доріг

На автомобільних дорогах загального користування державного значення по всій Україні тривають поточні ремонтні роботи з відновлення дорожнього покриття. Підрядні організації застосовують метод укладання великих карт, що дозволяє оперативно усувати значні пошкодження та покращувати умови руху транспорту.

Протягом доби 13 квітня роботи не проводилися в Кіровоградській, Рівненській, Сумській та Чернівецькій областях через несприятливі погодні умови. Водночас на решті території країни відновлено загалом 91 тис. м² дорожнього покриття. Ремонтні роботи виконувалися на 14 міжнародних автомобільних дорогах, а також на окремих ділянках національних трас. До виконання завдань було залучено близько 1100 дорожників.

Найбільші обсяги відновлення зафіксовано на таких автошляхах: М-05 Київ - Одеса (9,3 тис. м²), М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ (6,5 тис. м²), М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський (6 тис. м²) та М-06 Київ - Чоп (4,4 тис. м²).

14 квітня роботи з поточного ремонту тривають на ключових автомобільних дорогах державного значення в усіх регіонах країни з урахуванням погодних умов. До виконання заплановано залучити понад 1400 фахівців.

Водіїв закликають бути особливо уважними в зонах проведення дорожніх робіт, завчасно знижувати швидкість, дотримуватися тимчасових дорожніх знаків і розмітки, а також зберігати безпечну дистанцію.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала ратифікацію фінансової угоди з Європейським інвестиційним банком. В межах ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" Україна залучить 230 млн євро на модернізацію міжнародних трас. Перший транш фінансування становитиме 134 млн євро.