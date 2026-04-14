Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,44

--0,02

EUR

50,75

--0,16

Готівковий курс:

USD

43,65

43,50

EUR

51,16

50,90

Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ремонт доріг в Україні: за добу ліквідовано 91 тис. кв. м пошкоджень на державних трасах

Дорожні ремонти в Україні / Агентство відновлення

На автомобільних дорогах державного значення по всій Україні тривають поточні ремонти з відновлення покриття. За добу 13 квітня відремонтовано 91 тис. м² дорожнього полотна, роботи проводилися на міжнародних і національних трасах із залученням близько 1100 дорожників.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Агентства відновлення.

В Україні тривають ремонти доріг

На автомобільних дорогах загального користування державного значення по всій Україні тривають поточні ремонтні роботи з відновлення дорожнього покриття. Підрядні організації застосовують метод укладання великих карт, що дозволяє оперативно усувати значні пошкодження та покращувати умови руху транспорту.

Протягом доби 13 квітня роботи не проводилися в Кіровоградській, Рівненській, Сумській та Чернівецькій областях через несприятливі погодні умови. Водночас на решті території країни відновлено загалом 91 тис. м² дорожнього покриття. Ремонтні роботи виконувалися на 14 міжнародних автомобільних дорогах, а також на окремих ділянках національних трас. До виконання завдань було залучено близько 1100 дорожників.

Найбільші обсяги відновлення зафіксовано на таких автошляхах: М-05 Київ - Одеса (9,3 тис. м²), М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ (6,5 тис. м²), М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський (6 тис. м²) та М-06 Київ - Чоп (4,4 тис. м²).

14 квітня роботи з поточного ремонту тривають на ключових автомобільних дорогах державного значення в усіх регіонах країни з урахуванням погодних умов. До виконання заплановано залучити понад 1400 фахівців.

Водіїв закликають бути особливо уважними в зонах проведення дорожніх робіт, завчасно знижувати швидкість, дотримуватися тимчасових дорожніх знаків і розмітки, а також зберігати безпечну дистанцію.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала ратифікацію фінансової угоди з Європейським інвестиційним банком. В межах ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" Україна залучить 230 млн євро на модернізацію міжнародних трас. Перший транш фінансування становитиме 134 млн євро.

Автор:
Ольга Опенько