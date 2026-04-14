Ремонт дорог в Украине: за сутки ликвидировано 91 тыс. кв. м повреждений на государственных трассах

Дорожные ремонты в Украине / Агентство восстановления

На автомобильных дорогах государственного значения по всей Украине продолжаются ремонты по восстановлению покрытия. В сутки 13 апреля отремонтировано 91 тыс. м² дорожного полотна, работы проводились на международных и национальных трассах с привлечением около 1100 дорожников.

Как пишет Delo.ua, об этом   информирует   пресс-служба Агентства восстановления.

В Украине продолжаются ремонты дорог

На автомобильных дорогах общего пользования государственного значения по всей Украине продолжаются ремонтные работы по восстановлению дорожного покрытия. Подрядные организации применяют метод заключения крупных карт, позволяющий оперативно устранять значительные повреждения и улучшать условия движения транспорта.

В течение суток 13 апреля работы не проводились в Кировоградской, Ровенской, Сумской и Черновицкой областях из-за неблагоприятных погодных условий. В то же время на остальной территории страны восстановлено в общей сложности 91 тыс. м² дорожного покрытия. Ремонтные работы производились на 14 международных автомобильных дорогах, а также на отдельных участках национальных трасс. К выполнению задач было привлечено около 1100 дорожников.

Наибольшие объемы восстановления зафиксированы на следующих автодорогах: М-05 Киев – Одесса (9,3 тыс. м²), М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск (6,5 тыс. м²), М-21 Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский (6 тыс. м²) и М-06 Киев – Чоп (4,4 тыс. м).

14 апреля работы по текущему ремонту продолжаются на ключевых автомобильных дорогах государственного значения во всех регионах страны с учетом погодных условий. К исполнению запланировано привлечь более 1400 специалистов.

Водителей призывают быть особенно внимательными в зонах проведения дорожных работ, заблаговременно снижать скорость, соблюдать временные дорожные знаки и разметки, а также сохранять безопасную дистанцию.

Фото 2 — Ремонт дорог в Украине: за сутки ликвидировано 91 тыс. кв. м повреждений на государственных трассах
Фото 3 — Ремонт дорог в Украине: за сутки ликвидировано 91 тыс. кв. м повреждений на государственных трассах
Фото 4 — Ремонт дорог в Украине: за сутки ликвидировано 91 тыс. кв. м повреждений на государственных трассах
Фото 5 — Ремонт дорог в Украине: за сутки ликвидировано 91 тыс. кв. м повреждений на государственных трассах
Фото 6 — Ремонт дорог в Украине: за сутки ликвидировано 91 тыс. кв. м повреждений на государственных трассах
Фото 7 — Ремонт дорог в Украине: за сутки ликвидировано 91 тыс. кв. м повреждений на государственных трассах
Фото 8 — Ремонт дорог в Украине: за сутки ликвидировано 91 тыс. кв. м повреждений на государственных трассах
Фото 9 — Ремонт дорог в Украине: за сутки ликвидировано 91 тыс. кв. м повреждений на государственных трассах

Напомним, Верховная Рада поддержала ратификацию финансового соглашения с Европейским инвестиционным банком. В рамках инициативы ЕС "Пути солидарности" Украина привлечет 230 млн евро на модернизацию международных трасс. Первый транш финансирования будет составлять 134 млн евро.

Ольга Опенько