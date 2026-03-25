Украина получит 230 млн евро от ЕИБ на восстановление ключевых автодорог: какие трассы в приоритете

Украина получит финансирование на ремонт международных трасс / Агентство восстановления

Верховная Рада поддержала ратификацию финансового соглашения с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ). В рамках инициативы ЕС "Пути солидарности" Украина привлечет 230 млн. евро на модернизацию международных трасс. Первый транш финансирования будет составлять 134 млн евро.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

По его словам, средства будут направлены на восстановление подъездов в пункты пропуска во Львовской области, восстановление дорожной инфраструктуры в Одесской области, а также реализацию проектов, обеспечивающих стабильную логистику и экспорт.

Приоритетными для восстановления определены ключевые международные трассы:

  • Киев - Чоп (М-06);
  • Киев – Ковель – Ягодин (М-07);
  • Львов - Шегини (М-11);
  • Одесса – Рени (М-15).

Эти дороги являются основными коридорами для соединения Украины со странами Европейского Союза.

"Сегодня дороги – это не только о транспорте. Это о военной логистике, скорости перемещения, эвакуации, работе критических служб и устойчивости экономики. Это элемент обороны страны", — отметил Кулеба.

Особенно это касается прифронтовых территорий, где в восстановлении нуждаются не менее 4 000 км автодорог.

Это соглашение также позволяет улучшить соединение с сетью TEN-T, снизить узкие места в логистике, повысить безопасность движения и ускорить доставку гуманитарных и экспортных грузов.

Напомним, в Люблине состоялась встреча партнеров инфраструктурного проекта программы "Механизм сообщения Европы" (CEF). Участники согласовали действия по модернизации подъездов к границе и строительству "Полос солидарности". В рамках проекта во Львовской и Волынской области начинается строительство новых площадок для отстоя грузовиков возле пунктов пропуска "Рава-Русская" и "Краковец".

Автор:
Татьяна Ковальчук