Украина и Австрия договорились о совместном восстановлении дорог и жилья

Вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба и Федеральный министр экономики Австрии Вольфганг Гаттманнсдорфер подписали Письмо о намерениях по совместной работе в дорожной отрасли и жилищном строительстве.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Отмечается, что в документе говорится о внедрении современных стандартов строительства, совместном планировании проектов и привлечении австрийских инвестиций в возобновление украинских общин.

План энергетической стойкости

Во время встречи украинская сторона представила План энергетической устойчивости, который фокусируется на развитии децентрализованной генерации и обеспечении бесперебойного теплоснабжения.

Австрия подтвердила готовность поддерживать эти инициативы, в частности, в области гидроэнергетики.

Особое внимание было уделено критическим потребностям прифронтовых территорий на юге Украины, где первоочередной задачей является ремонт дорог и установление физической защиты инфраструктуры с помощью антидроновых сеток.

Модернизация железной дороги и развитие портов

Партнерство охватывает также сферу машиностроения для железной дороги, в частности, поставки специального подвижного состава для обслуживания инфраструктуры "Укрзализныци".

Кроме того, Украина предложила австрийскому бизнесу приобщиться к модернизации портов в Измаиле и Рене.

Приоритетом остается развитие логистики в Дунайском регионе, борьба с теневым флотом и внедрение санкционной политики. Украина также обратилась к австрийским партнерам с предложением присоединиться к Фонду поддержки транспорта Украины (UTSF).

Напомним, в январе во время Всемирного экономического форума в Давосе на площадке Украинского дома было заключено три меморандума о сотрудничестве. Документы предусматривают финансирование проектов по восстановлению и модернизации ключевых отраслей украинской экономики, в частности, энергетики.