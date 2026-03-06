- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Украина и Австрия договорились о совместном восстановлении дорог и жилья
Вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба и Федеральный министр экономики Австрии Вольфганг Гаттманнсдорфер подписали Письмо о намерениях по совместной работе в дорожной отрасли и жилищном строительстве.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.
Отмечается, что в документе говорится о внедрении современных стандартов строительства, совместном планировании проектов и привлечении австрийских инвестиций в возобновление украинских общин.
План энергетической стойкости
Во время встречи украинская сторона представила План энергетической устойчивости, который фокусируется на развитии децентрализованной генерации и обеспечении бесперебойного теплоснабжения.
Австрия подтвердила готовность поддерживать эти инициативы, в частности, в области гидроэнергетики.
Особое внимание было уделено критическим потребностям прифронтовых территорий на юге Украины, где первоочередной задачей является ремонт дорог и установление физической защиты инфраструктуры с помощью антидроновых сеток.
Модернизация железной дороги и развитие портов
Партнерство охватывает также сферу машиностроения для железной дороги, в частности, поставки специального подвижного состава для обслуживания инфраструктуры "Укрзализныци".
Кроме того, Украина предложила австрийскому бизнесу приобщиться к модернизации портов в Измаиле и Рене.
Приоритетом остается развитие логистики в Дунайском регионе, борьба с теневым флотом и внедрение санкционной политики. Украина также обратилась к австрийским партнерам с предложением присоединиться к Фонду поддержки транспорта Украины (UTSF).
Напомним, в январе во время Всемирного экономического форума в Давосе на площадке Украинского дома было заключено три меморандума о сотрудничестве. Документы предусматривают финансирование проектов по восстановлению и модернизации ключевых отраслей украинской экономики, в частности, энергетики.