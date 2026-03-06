Україна та Австрія домовилися про спільну відбудову доріг та житла

Віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба та Федеральний міністр економіки Австрії Вольфганг Гаттманнсдорфер підписали Лист про наміри щодо спільної роботи у дорожній галузі та житловому будівництві.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Наголошується, що в документі йдеться про впровадження сучасних стандартів будівництва, спільне планування проєктів та залучення австрійських інвестицій у відновлення українських громад.

План енергетичної стійкості

Під час зустрічі українська сторона презентувала План енергетичної стійкості, який фокусується на розбудові децентралізованої генерації та забезпеченні безперебійного теплопостачання.

Австрія підтвердила готовність підтримувати ці ініціативи, зокрема в галузі гідроенергетики.

Особливу увагу приділили критичним потребам прифронтових територій на півдні України, де першочерговим завданням є ремонт доріг та встановлення фізичного захисту інфраструктури за допомогою антидронових сіток.

Модернізація залізниці та розвиток портів

Партнерство охоплює також сферу машинобудування для залізниці, зокрема постачання спеціального рухомого складу для обслуговування інфраструктури "Укрзалізниці".

Крім того, Україна запропонувала австрійському бізнесу долучитися до модернізації портів в Ізмаїлі та Рені.

Пріоритетом залишається розвиток логістики в Дунайському регіоні, боротьба з "тіньовим флотом" та впровадження санкційної політики. Україна також звернулася до австрійських партнерів із пропозицією приєднатися до Фонду підтримки транспорту України (UTSF).

Нагадаємо,у січні під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі на майданчику Українського дому було укладено три меморандуми про співпрацю. Документи передбачають фінансування проєктів із відбудови та модернізації ключових галузей української економіки, зокрема енергетики.