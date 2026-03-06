Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,81

+0,09

EUR

50,90

+0,07

Готівковий курс:

USD

43,89

43,70

EUR

51,25

50,98

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Україна та Австрія домовилися про спільну відбудову доріг та житла

Україна та Австрія посилюють співпрацю у сфері відновлення
Україна та Австрія посилюють співпрацю у сфері відновлення / Мінрозвитку громад і територій

Віцепрем’єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба та Федеральний міністр економіки Австрії Вольфганг Гаттманнсдорфер підписали Лист про наміри щодо спільної роботи у дорожній галузі та житловому будівництві. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Наголошується, що в документі йдеться про впровадження сучасних стандартів будівництва, спільне планування проєктів та залучення австрійських інвестицій у відновлення українських громад.

План енергетичної стійкості

Під час зустрічі українська сторона презентувала План енергетичної стійкості, який фокусується на розбудові децентралізованої генерації та забезпеченні безперебійного теплопостачання.

Австрія підтвердила готовність підтримувати ці ініціативи, зокрема в галузі гідроенергетики.

Особливу увагу приділили критичним потребам прифронтових територій на півдні України, де першочерговим завданням є ремонт доріг та встановлення фізичного захисту інфраструктури за допомогою антидронових сіток.

Модернізація залізниці та розвиток портів

Партнерство охоплює також сферу машинобудування для залізниці, зокрема постачання спеціального рухомого складу для обслуговування інфраструктури "Укрзалізниці".

Крім того, Україна запропонувала австрійському бізнесу долучитися до модернізації портів в Ізмаїлі та Рені.

Пріоритетом залишається розвиток логістики в Дунайському регіоні, боротьба з "тіньовим флотом" та впровадження санкційної політики. Україна також звернулася до австрійських партнерів із пропозицією приєднатися до Фонду підтримки транспорту України (UTSF).

Нагадаємо,у січні під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі на майданчику Українського дому було укладено три меморандуми про співпрацю. Документи передбачають фінансування проєктів із відбудови та модернізації ключових галузей української економіки, зокрема енергетики.

Автор:
Тетяна Бесараб