Сотні мільйонів євро на відбудову: Україна підписала три історичні угоди у Давосі

Україна підписала у Давосі три угоди / Depositphotos

Під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі на майданчику Українського дому було укладено три меморандуми про співпрацю. Документи передбачають фінансування проєктів із відбудови та модернізації ключових галузей української економіки, зокрема енергетики.

Як пише Delo.ua, про це в інтерв’ю Укрінформу повідомила виконавча директорка Українського дому в Давосі Уляна Хромʼяк.

За її словами, міжнародних партнерів вразила здатність України не лише утримувати ключові галузі, а й масштабувати бізнес навіть під час війни.

Показовий кейс – історичний вихід однієї з українських компаній на фондовий ринок Nasdaq, що демонструє стійкість економіки та конкурентоспроможність українського бізнесу на глобальних ринках.

Енергетика та інфраструктура: куди підуть гроші

Головними фінансовими інструментами відновлення стануть два великі фонди:

  • Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I: вже акумулював 200 млн євро (із запланованих 350 млн) на критичну інфраструктуру.
  • Horizon Capital Catalyst Fund: залучив перші 150 млн євро, маючи на меті зібрати до 3 млрд євро для енергетики, цифрового сектору та будівництва.

Одразу після підписання Horizon Capital оголосив про перший великий проєкт: спільно з Notus Energy залучено понад 240 млн євро у будівництво вітрової електростанції потужністю 124 МВт в Одеській області.

Хромʼяк нагадала, що протягом чотирьох днів роботи павільйону також предметно обговорили питання повернення викрадених українських дітей, забезпечення доступу до освіти, цифрову трансформацію державного управління та успіхи українських стартапів.

Нагадаємо, 22 січня Зеленський прибув на економічний форум у Давосі, де зустрівся з президентом США Дональдом Трампом, назвавши переговори “продуктивними та змістовними”. 

Автор:
Тетяна Бесараб