На Одещині збудують потужний вітропарк: деталі угоди з Давоса

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі німецька енергетична компанія Notus Energy та американсько-українська інвестиційна компанія Horizon Capital офіційно домовилися про фінансування спільного проєкту. Йдеться про будівництво вітрової електростанції потужністю 124 МВт в Одеській області.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Також Horizon Capital оголосила про початкове закриття свого фонду Horizon Capital Catalyst Fund, який орієнтовано на реконструкцію.

Підписання обох угод відбулося у присутності Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Олексія Соболева. Очільник міністерства підкреслив, що такі ініціативи є сигналом для всього світу: Україна є перспективним майданчиком для приватного капіталу навіть у складні часи.

Попередньо Horizon Capital успішно запустив Фонд Horizon Capital Catalyst Fund (HCCF), спрямований на підтримку відновлення та реконструкції ключових секторів української економіки.

На першому етапі фонд акумулював €152 млн.

Проєкт планує залучити загалом €300 млн (наразі виконано понад 50% плану).

Зокрема Фонд зосереджується на секторах, критично важливих для відбудови країни та таких, що потребують значних інвестицій приватного капіталу: енергетика, цифрова інфраструктура та будівництво.

Наразі фонд разом з оголошенням першого закриття завершив структурування першої інвестиції – будівництво вітропарку в Одеській області, який був розроблений німецькою енергетичною компанією та девелопером Notus Energy.

Нагадаємо, у Київській області з’явиться одна з наймасштабніших вітрових електростанцій. Німецька компанія Notus Energy — міжнародний інвестор у сфері відновлюваної енергетики — побудує новий вітропарк з близько 60 вітротурбін. Його потужність становитиме 400 МВт.