Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,27

--0,15

EUR

50,30

--0,13

Готівковий курс:

USD

43,50

43,40

EUR

50,99

50,76

ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

На Одещині збудують потужний вітропарк: деталі угоди з Давоса

Підписання обох угод відбулося у присутності Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Олексія Соболева в Давосі
Horizon Capital та Notus Energy збудують вітропарк в Одеській області / Мінекономіки

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі німецька енергетична компанія Notus Energy та американсько-українська інвестиційна компанія Horizon Capital офіційно домовилися про фінансування спільного проєкту. Йдеться про будівництво вітрової електростанції потужністю 124 МВт в Одеській області.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Також Horizon Capital оголосила про початкове закриття свого фонду Horizon Capital Catalyst Fund, який орієнтовано на реконструкцію.

Підписання обох угод відбулося у присутності Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Олексія Соболева. Очільник міністерства підкреслив, що такі ініціативи є сигналом для всього світу: Україна є перспективним майданчиком для приватного капіталу навіть у складні часи.

Попередньо Horizon Capital успішно запустив Фонд Horizon Capital Catalyst Fund (HCCF), спрямований на підтримку відновлення та реконструкції ключових секторів української економіки.

На першому етапі фонд акумулював €152 млн.

Проєкт планує залучити загалом €300 млн (наразі виконано понад 50% плану).

Зокрема Фонд зосереджується на секторах, критично важливих для відбудови країни та таких, що потребують значних інвестицій приватного капіталу: енергетика, цифрова інфраструктура та будівництво.

Наразі фонд разом з оголошенням першого закриття завершив структурування першої інвестиції – будівництво вітропарку в Одеській області, який був розроблений німецькою енергетичною компанією та девелопером Notus Energy.

Нагадаємо, у Київській області з’явиться одна з наймасштабніших вітрових електростанцій. Німецька компанія Notus Energy — міжнародний інвестор у сфері відновлюваної енергетики — побудує новий вітропарк з близько 60 вітротурбін. Його потужність становитиме 400 МВт.

Автор:
Тетяна Бесараб