Дві вітрові електростанції з’являться на Рівненщині

Норвезька фірма планує звести на Рівненщині дві вітрові електростанції
Олександр Коваль / Рівненська ОВА

Норвезька фірма планує звести на Рівненщині дві вітрові електростанції, які матимуть 9-12 турбін, кожна з яких генеруватиме 7 МВт електроенергії.

Як пише Delo.ua, про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

За його словами, реалізацію цього проєкт обговорили з представниками норвезької компанії Fenix Repower. 

Очікується, що вітроелектростанції матимуть 9-12 турбін, кожна з яких генеруватиме 7 МВт електроенергії.

Коваль наголосив, що в умовах постійних атак ворога, встановлення вітрових електростанцій – це один з кроків до енергонезалежності регіону .Тому обласна влада максимальне сприятиме реалізації цього проєкту.

Зазначимо, що нещодавно компанія Fenix Repower була обрана Норвезьким агентством з питань співробітництва в розвитку Norad однією з тих, що отримає підтримку для інвестування в Україну.

Нагадаємо, у Київській області з’явиться одна з наймасштабніших вітрових електростанцій. Німецька компанія Notus Energy — міжнародний інвестор у сфері відновлюваної енергетики — побудує новий вітропарк з близько 60 вітротурбін. Його потужність становитиме 400 МВт.

Автор:
Світлана Манько