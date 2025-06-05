Компанія Козицького побудує вітропарк на Львівщині за 110 млн євро

Група компаній "Еко-Оптіма", яка належить Зіновію Козицькому, планує побудувати новий вітровий парк поблизу Белза у Львівській області потужністю до 100 МВт. Вартість проєкту оцінюють у близько 110 млн євро, його хочуть реалізувати до кінця 2026 року.

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Як пише Delo.ua, про це повідомляє Zaxid.net.

Четвертий проєкт вітроелектростанції родини Козицьких

Компанія "Еко-Оптіма" займається відновлювальною енергетикою на Львівщині і вже має у своєму портфелі працюючий комплекс вітрових станцій у Дрогобицькому та Самбірському районах. Невдовзі група також запустить ВЕС поблизу Сокаля. А незабаром збудують вітропарк поблизу Белза на 100 МВт. Це буде четвертий проєкт компанії вітроелектростанції на Львівщині.

Група компаній "Еко-Оптіма" належить Зіновію Козицькому, який є батьком чинного голови Львівської ОВА, Максима Козицького.

За словами співвласника групи компаній "Еко-Оптіма" Степана Козицького (брата Максима Козицького), для майбутнього енергетичного парку на території Белзької громади планується встановити до 18 вітрових генераторів. Земельну ділянку під будівництво компанія орендувала у міської ради.

Як йдеться в повідомленні на сайті Шептицької РДА, вітровий парк поблизу Белза зводитиме ТОВ "Енергопарк "Белз", що входить до групи "Еко-Оптіма". Компанія орендує земельну ділянку площею 12,5 га між селами Глухів та Сілець.

Потужність вітропарку становитиме близько 100 МВт

Козицький зауважив, що проєкт вітропарку на півночі Львівської області розробляли близько п’яти років.

"Ми побачили, що з боку Польщі в тому районі є вітропарк, тому зробили заміри вітру на нашій території. Вітер там є і дуже добрий", – підкреслив він.

Розпочати будівництво та запустити парк у роботу планують до кінця 2026 року. Його сукупна потужність становитиме близько 100 МВт.

Так як уся Львівщина споживає протягом року 4 млрд квт*год, то ця ВЕС після запуску здатна буде покрити 10% від річної енергетичної потреби області.

110 млн євро інвестицій

Згідно з попередніми підрахунками, вартість будівництва вітростанції та допоміжної інфраструктури становитиме 110 млн євро. Наразі "Еко-Оптіма" веде перемовини із кількома потенційними кредиторами, зокрема з державним Ощадбанком, щодо реалізації цього проєкту.

Ощадбанк вже фінансує інший схожий проєкт групи – вітрову станцію у Сокалі потужністю до 40 МВт, її запланували запустити вже цьогоріч.

Компанія також веде перемовини із українськими виробниками башт для вітростанцій та визначається із моделями турбін, найімовірніше це будуть агрегати від німецької компанії Nordex.

Про "Еко-Оптіма"

"Еко-Оптіма" - перша приватна компанія в Україні, яка у 2012 році отримала кредит від Європейського Банку Реконструкції та Розвитку (ЄБРР) та побудувала першу вітроелектростанцію Західної України.

З 2011 року компанія реалізувала ряд енергетичних проектів, а також постійно працює над розробкою та впровадженням нових інвестиційних ініціатив, серед яких проекти малої гідроенергетики та біопалива.

Наразі на Львівщині "Еко-Оптіма" експлуатує Орівську ВЕС поблизу Трускавця, яку запустили наприкінці 2024 року. Її потужність становить 90 МВт. Також є кілька вітряків у Самбірському районі. Найближчим часом введуть в експлуатацію Сокальську ВЕС із 40 МВт. Об’єкти сонячної енергетики дають 127 МВт.

Також група розробляє ще один проєкт ВЕС в області – вітровий парк у Турківській громаді на 65 МВт. За сприятливих умов його реалізацію запланували на 2027 рік.