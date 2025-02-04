Ощадбанк дасть компанії Козицького 40 млн євро на будівництво Сокальської ВЕС

Ощадбанк профінансує проєкт з будівництва вітрогенерації потужністю 39,9 МВт групи компаній "Еко-Оптіма", власником якої є Зіновій Козицький.

Про це повідомляє пресслужба Ощадбанку.

Зазначається, що Ощадбанк та група компаній "Еко-Оптіма", яка займається розробкою та впровадженням відновлювальних екологічно чистих джерел енергії, уклали низку угод для реалізації проєкту з побудови вітроелектростанції "Сокальська ВЕС" у Львівській області загальною потужністю 39,9 МВт.

Про проєкт "Сокальська ВЕС"

Проєктом "Сокальська ВЕС" передбачено встановлення 7 сучасних вітрогенераторів німецької компанії NORDEX, які мають забезпечувати генерацію близько 122 млн. кВт*год. електроенергії на рік.

Проєкт, виконання якого планується трохи більше року, позитивно вплине на енергобаланс, допомагаючи відновити зруйновані Росією потужності генерації, а також сприятиме озелененню енергоміксу.

Для Сокальської громади робота вітропарку відкриє нові робочі місця, забезпечить надходження від оренди земельних ділянок і створить альтернативне джерело електроенергії. До того ж, будівництво сприятиме розвитку дорожньої інфраструктури.

Про "Еко-Оптіма"

"Еко-Оптіма" - перша приватна компанія в Україні, яка у 2012 році отримала кредит від Європейського Банку Реконструкції та Розвитку (ЄБРР) та побудувала першу вітроелектростанцію Західної України.

З 2011 року компанія реалізувала ряд енергетичних проектів, а також постійно працює над розробкою та впровадженням нових інвестиційних ініціатив, серед яких проекти малої гідроенергетики та біопалива.

Наразі група володіє 18 сонячними та вітровими електростанціями загальною потужністю 216,8 МВт, з яких 88,5 МВт припадають на вітроелектростанції.

Група компаній "Еко-Оптіма" належить Зіновію Козицькому, який є батьком чинного голови Львівської ОДА, Максима Козицького.

Про ВЕС в Україні

Раніше повідомлялось, що ДТЕК почав підготовку до будівництва нової вітроелектростанції на Полтавщині на території Глобинської громади.

Також ДТЕК оголосила про значні інвестиції у будівництво Тилігульської вітроелектростанції, яка розташована у Миколаївській області вартістю 450 мільйонів євро.

Нагадаємо, Україна внаслідок вторгнення військ Російської Федерації втратила приблизно 90% вітрової енергетики та 40-50% сонячної.