Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,79

+0,06

EUR

42,86

--0,46

Наличный курс:

USD

41,83

41,80

EUR

43,50

43,30

ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Ощадбанк предоставит компании Козицкого 40 млн евро на строительство Сокальской ВЭС

Ощадбанк предоставит компании Козицкого 40 млн евро на строительство Сокальской ВЭС
Проектом "Сокальская ВЭС" предусмотрена установка 7 современных ветрогенераторов.

Ощадбанк профинансирует проект по строительству ветрогенерации мощностью 39,9 МВт группы компаний "Эко-Оптима", владельцем которой является Зиновий Козицкий.

Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.

Отмечается, что Ощадбанк и группа компаний "Эко-Оптима", занимающаяся разработкой и внедрением возобновляемых экологически чистых источников энергии, заключили ряд соглашений по реализации проекта по строительству ветроэлектростанции "Сокальская ВЭС" во Львовской области общей мощностью 39,9 МВт.

О проекте "Сокальская ВЭС"

Проектом "Сокальская ВЭС" предусмотрена установка 7 современных ветрогенераторов немецкой компании NORDEX, которые должны обеспечивать генерацию около 122 млн. человек. кВт*ч. электроэнергии в год.

Проект, выполнение которого планируется чуть больше года, положительно повлияет на энергобаланс, помогая восстановить разрушенные Россией мощности генерации, а также будет способствовать озеленению энергомикса.

Для Сокальской общины работа ветропарка откроет новые рабочие места, обеспечит поступление от аренды земельных участков и создаст альтернативный источник электроэнергии. К тому же строительство будет способствовать развитию дорожной инфраструктуры.

Об "Эко-Оптима"

"Эко-Оптима" – первая частная компания в Украине, которая в 2012 году получила кредит от Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР) и построила первую ветроэлектростанцию Западной Украины.

С 2011 г. компания реализовала ряд энергетических проектов, а также постоянно работает над разработкой и внедрением новых инвестиционных инициатив, среди которых проекты малой гидроэнергетики и биотоплива.

В настоящее время группа владеет 18 солнечными и ветровыми электростанциями общей мощностью 216,8 МВт, из которых 88,5 МВт приходятся на ветроэлектростанции.

Группа компаний "Эко-Оптима" принадлежит Зиновию Козицкому, который является отцом действующего председателя Львовской ОГА Максима Козицкого.

О ВЭС в Украине

Ранее сообщалось, что ДТЭК начал подготовку к строительству новой ветроэлектростанции в Полтавской области на территории Глобинского общества.

Также ДТЭК объявила о значительных инвестициях в строительство Тилигульской ветроэлектростанции, расположенной в Николаевской области стоимостью 450 миллионов евро.

Напомним, Украина в результате вторжения войск Российской Федерации потеряла примерно 90% ветровой энергетики и 40-50% солнечной.

Автор:
Ольга Опенько