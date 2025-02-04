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Ощадбанк предоставит компании Козицкого 40 млн евро на строительство Сокальской ВЭС
Ощадбанк профинансирует проект по строительству ветрогенерации мощностью 39,9 МВт группы компаний "Эко-Оптима", владельцем которой является Зиновий Козицкий.
Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.
Отмечается, что Ощадбанк и группа компаний "Эко-Оптима", занимающаяся разработкой и внедрением возобновляемых экологически чистых источников энергии, заключили ряд соглашений по реализации проекта по строительству ветроэлектростанции "Сокальская ВЭС" во Львовской области общей мощностью 39,9 МВт.
О проекте "Сокальская ВЭС"
Проектом "Сокальская ВЭС" предусмотрена установка 7 современных ветрогенераторов немецкой компании NORDEX, которые должны обеспечивать генерацию около 122 млн. человек. кВт*ч. электроэнергии в год.
Проект, выполнение которого планируется чуть больше года, положительно повлияет на энергобаланс, помогая восстановить разрушенные Россией мощности генерации, а также будет способствовать озеленению энергомикса.
Для Сокальской общины работа ветропарка откроет новые рабочие места, обеспечит поступление от аренды земельных участков и создаст альтернативный источник электроэнергии. К тому же строительство будет способствовать развитию дорожной инфраструктуры.
Об "Эко-Оптима"
"Эко-Оптима" – первая частная компания в Украине, которая в 2012 году получила кредит от Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР) и построила первую ветроэлектростанцию Западной Украины.
С 2011 г. компания реализовала ряд энергетических проектов, а также постоянно работает над разработкой и внедрением новых инвестиционных инициатив, среди которых проекты малой гидроэнергетики и биотоплива.
В настоящее время группа владеет 18 солнечными и ветровыми электростанциями общей мощностью 216,8 МВт, из которых 88,5 МВт приходятся на ветроэлектростанции.
Группа компаний "Эко-Оптима" принадлежит Зиновию Козицкому, который является отцом действующего председателя Львовской ОГА Максима Козицкого.
О ВЭС в Украине
Ранее сообщалось, что ДТЭК начал подготовку к строительству новой ветроэлектростанции в Полтавской области на территории Глобинского общества.
Также ДТЭК объявила о значительных инвестициях в строительство Тилигульской ветроэлектростанции, расположенной в Николаевской области стоимостью 450 миллионов евро.
Напомним, Украина в результате вторжения войск Российской Федерации потеряла примерно 90% ветровой энергетики и 40-50% солнечной.