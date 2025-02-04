Ощадбанк предоставит компании Козицкого 40 млн евро на строительство Сокальской ВЭС

Ощадбанк профинансирует проект по строительству ветрогенерации мощностью 39,9 МВт группы компаний "Эко-Оптима", владельцем которой является Зиновий Козицкий.

Об этом сообщает пресс-служба Ощадбанка.

Отмечается, что Ощадбанк и группа компаний "Эко-Оптима", занимающаяся разработкой и внедрением возобновляемых экологически чистых источников энергии, заключили ряд соглашений по реализации проекта по строительству ветроэлектростанции "Сокальская ВЭС" во Львовской области общей мощностью 39,9 МВт.

О проекте "Сокальская ВЭС"

Проектом "Сокальская ВЭС" предусмотрена установка 7 современных ветрогенераторов немецкой компании NORDEX, которые должны обеспечивать генерацию около 122 млн. человек. кВт*ч. электроэнергии в год.

Проект, выполнение которого планируется чуть больше года, положительно повлияет на энергобаланс, помогая восстановить разрушенные Россией мощности генерации, а также будет способствовать озеленению энергомикса.

Для Сокальской общины работа ветропарка откроет новые рабочие места, обеспечит поступление от аренды земельных участков и создаст альтернативный источник электроэнергии. К тому же строительство будет способствовать развитию дорожной инфраструктуры.

Об "Эко-Оптима"

"Эко-Оптима" – первая частная компания в Украине, которая в 2012 году получила кредит от Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР) и построила первую ветроэлектростанцию Западной Украины.

С 2011 г. компания реализовала ряд энергетических проектов, а также постоянно работает над разработкой и внедрением новых инвестиционных инициатив, среди которых проекты малой гидроэнергетики и биотоплива.

В настоящее время группа владеет 18 солнечными и ветровыми электростанциями общей мощностью 216,8 МВт, из которых 88,5 МВт приходятся на ветроэлектростанции.

Группа компаний "Эко-Оптима" принадлежит Зиновию Козицкому, который является отцом действующего председателя Львовской ОГА Максима Козицкого.

О ВЭС в Украине

Ранее сообщалось, что ДТЭК начал подготовку к строительству новой ветроэлектростанции в Полтавской области на территории Глобинского общества.

Также ДТЭК объявила о значительных инвестициях в строительство Тилигульской ветроэлектростанции, расположенной в Николаевской области стоимостью 450 миллионов евро.

Напомним, Украина в результате вторжения войск Российской Федерации потеряла примерно 90% ветровой энергетики и 40-50% солнечной.