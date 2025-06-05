Компания семьи главы Львовской ОВА построит ветропарк за 110 млн евро

Группа компаний "Эко-Оптима", принадлежащая Зиновию Козицкому, планирует построить новый ветровой парк вблизи Белза мощностью до 100 МВт. Стоимость проекта оценивается в около 110 млн евро, его хотят реализовать до конца 2026 года.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Zaxid.net.

Четвертый проект ветроэлектростанции семьи Козыцких

Компания "Эко-Оптима" занимается возобновляемой энергетикой во Львовской области и уже имеет в своем портфеле работающий комплекс ветровых станций в Дрогобычском и Самборском районах. Вскоре группа также запустит ВЭС вблизи Сокаля. А в скором времени построят ветропарк вблизи Белза на 100 МВт. Это будет четвертый проект компании ветроэлектростанции во Львовской области.

Группа компаний "Эко-Оптима" принадлежит Зиновию Козицкому, который является отцом действующего главы Львовской ОВА, Максима Козицкого.

По словам совладельца группы компаний "Эко-Оптима" Степана Козицкого (брата Максима Козицкого), для будущего энергетического парка на территории Белжской общины планируется установить до 18 ветровых генераторов. Земельный участок под строительство компания арендовала у городского совета.

Как говорится в сообщении на сайте Шептицкой РГА, ветровой парк возле Белза будет возводить ООО "Энергопарк "Белз", входящее в группу "Эко-Оптима". Компания арендует земельный участок площадью 12,5 га между селами Глухов и Силец.

Мощность ветропарка составит около 100 МВт

Козицкий отметил, что проект ветропарка на севере Львовской области разрабатывали около пяти лет.

"Мы увидели, что со стороны Польши в том районе есть ветропарк, поэтому сделали замеры ветра на нашей территории. Ветер там есть и очень хороший", – подчеркнул он.

Начать строительство и запустить парк в работу планируется до конца 2026 года. Его совокупная мощность составит около 100 МВт.

Так как вся Львовщина потребляет в течение года 4 млрд квтч, то эта ВЭС после запуска способна будет покрыть 10% от годовой энергетической потребности области.

110 млн евро инвестиций

Согласно предварительным подсчетам, стоимость строительства ветростанции и вспомогательной инфраструктуры составит 110 млн. евро. В настоящее время "Эко-Оптима" ведет переговоры с несколькими потенциальными кредиторами, в том числе с государственным Ощаданком, по реализации этого проекта.

Ощадбанк уже финансирует другой похожий проект группы – ветровую станцию в Сокале мощностью до 40 МВт, ее запланировали запустить уже в этом году.

Компания также ведет переговоры с украинскими производителями башен для ветростанций и определяется с моделями турбин, вероятнее всего, это будут агрегаты от немецкой компании Nordex.

Об "Эко-Оптиме"

"Эко-Оптима" – первая частная компания в Украине, которая в 2012 году получила кредит от Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР) и построила первую ветроэлектростанцию Западной Украины.

С 2011 г. компания реализовала ряд энергетических проектов, а также постоянно работает над разработкой и внедрением новых инвестиционных инициатив, среди которых проекты малой гидроэнергетики и биотоплива.

В настоящее время во Львовской области "Эко-Оптима" эксплуатирует Оривскую ВЭС вблизи Трускавца, которую запустили в конце 2024 года. Ее мощность составляет 90 МВт. Также есть несколько ветряных мельниц в Самборском районе. В ближайшее время будет введена в эксплуатацию Сокальская ВЭС с 40 МВт. Объекты солнечной энергетики дают 127 МВт.

Также группа разрабатывает еще один проект ВЭС в области – ветровой парк в Турковской общине на 65 МВт. При благоприятных условиях его реализацию запланировали на 2027 год.