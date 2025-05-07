В Закарпатье наладили производство ветроэнергетических установок: какая мощность

Производство ветротурбин в индустриальном парке "Френдли Винд Технолоджи" в городе Перечин Закарпатской области вышло на мощность 30 единиц в год.

Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский.

По его словам, это соответствует инвестиционной программе развития парка, которая предусматривает введение дополнительных линий производства в начале 2026 года и увеличение производства до 100 ветротурбин в год.

Про индустриальный парк "Френдли Винд Технолоджи"

Индустриальный парк "Френдли Винд Технолоджи" специализируется на энергетическом машиностроении. Здесь находится единственное в Украине производство ветроэнергетических установок мультимегаватного класса. На предприятии трудится 1500 сотрудников.

За 2024 год деятельность предприятий индустриального парка принесла более 150 миллионов гривен налогов, из которых более 100 миллионов было направлено в бюджет города Перечин.

В октябре 2024 года Ощадбанк заключил кредитное соглашение с ООО "Френдли винд технолоджи" – одним из ведущих игроков в сфере строительства ветропарков в Украине. Денежные средства будут направлены на приобретение самоходного автокрана Liebherr LG 1750, что является важным этапом в развитии инфраструктуры ветроэнергетики.

Летом 2025 года в индустриальном паре планируют запустить серийное производство нового вида продукции – лопастей для ветроэлектростанций.

Напомним, в июле генеральный директор "Френдли винд технолоджи" Владислав Еременко рассказал в интервью Delo.ua о релокации, особенностях производства ветровых генерационных установок, а также планах строительства новых ВЭС.