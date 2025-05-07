На Закарпатті налагодили виробництво вітроенергетичних установок: яка потужність

Виробництво вітротурбін в індустріальному парку "Френдлі Вінд Технолоджі" у місті Перечин Закарпатської області вийшло на потужність 30 одиниць на рік.

Про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

За його словами, це відповідає інвестиційній програмі розвитку парку, яка передбачає введення додаткових ліній виробництва на початку 2026 року та збільшення виробництва до 100 вітротурбін на рік.

Про індустріальний парк "Френдлі Вінд Технолоджі"

Індустріальний парк "Френдлі Вінд Технолоджі" спеціалізується на енергетичному машинобудуванні. Тут розташоване єдине в Україні виробництво вітроенергетичних установок мультимегаватного класу. На підприємстві працює 1500 співробітників.

За 2024 рік діяльність підприємств індустріального парку принесла понад 150 мільйонів гривень податків, з яких понад 100 мільйонів було спрямовано до бюджету міста Перечин.

У жовтні 2024 року Ощадбанк уклав кредитну угоду з ТОВ "Френдлі вінд технолоджі" – одним із провідних гравців у сфері розбудови вітропарків в Україні. Кошти будуть спрямовані на придбання самохідного автокрану Liebherr LG 1750, що є важливим етапом у розвитку інфраструктури вітроенергетики.

Влітку 2025 року в індустріальному пару планують запустити серійне виробництва нового виду продукції - лопатей для вітроелектростанцій.

Нагадаємо, у липні генеральний директор "Френдлі вінд технолоджі" Владислав Єременко розказав в інтерв'ю Delo.ua про релокацію, особливості виробництва вітрових генераційних установок, а також плани будівництва нових ВЕС.