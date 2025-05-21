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Датская компания Vestas готовит к отправке первые компоненты для Тилигульской ВЭС

ветряные мельницы
Тилигульская ВЭС получит оборудование из Дании. / Freepik

Датская компания Vestas, один из крупнейших в мире производителей ветровых турбин, готовит к отправке первое оборудование для строительства второй очереди Тилигульской ветроэлектростанции — крупнейшей ВЭС в Украине, которую строит компания ДТЭК.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу ДТЭК.

"Первое оборудование изготовлено на заводе Vestas в городе Рингкёбинг, Дания. Благодаря поддержке Экспортно-инвестиционного фонда Дании ДТЭК привлек 370 млн евро кредитного финансирования", — говорится в сообщении.

Общий объем инвестиций в проект составляет 450 млн. евро. Активная фаза строительства второй очереди ВЭС начнется осенью 2025 года и продлится до конца 2026 года.

После завершения Тилигульский ветропарк сможет снабжать электроэнергией около 900 тысяч украинских домохозяйств.

О Тилигульской ВЭС

Тилигульская ветровая электростанция — ветровая электростанция в Украине, расположенная на берегу Тилигульского лимана в Николаевской области и строящаяся компанией ДТЭК. Планируемая проектная мощность 500 МВт с возможностью расширения до 565 МВт.

Планируемая площадь строительства составляет — 35 тыс га. В 2021 году началось строительство первой очереди ВЭС. Первая очередь Тилигульской ВЭС состоит из 83 ветрогенераторов мощностью МВт каждый.

Напомним, в январе сообщалось, что энергетическая компания ДТЭК объявила о значительных инвестициях в строительство Тилигульской ветроэлектростанции, которая расположена в Николаевской области стоимостью 450 миллионов евро. Это крупнейшая инвестиция частного сектора в Украину с момента начала полномасштабного вторжения России.

Автор:
Татьяна Ковальчук