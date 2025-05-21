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Данська компанія Vestas готує до відправки перші компоненти для Тилігульської ВЕС

вітряки
Тилігульська ВЕС отримає обладння з Данії. / Freepik

Данська компанія Vestas, один з найбільших у світі виробників вітрових турбін, готує до відправлення перше обладнання для будівництва другої черги Тилігульської вітроелектростанції — найбільшої ВЕС в Україні, яку будує компанія ДТЕК.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу ДТЕК.

"Перше обладнання виготовлено на заводі Vestas у місті Рінгкьобінг, Данія. Завдяки підтримці Експортно-інвестиційного фонду Данії ДТЕК залучив 370 млн євро кредитного фінансування", — йдеться у повідомленні.

Загальний обсяг інвестицій у проєкт становить 450 млн євро. Активна фаза будівництва другої черги ВЕС розпочнеться восени 2025 року і триватиме до кінця 2026-го.

Після завершення Тилігульський вітропарк зможе забезпечувати електроенергією близько 900 тисяч українських домогосподарств.

Про Тилігульську ВЕС

Тилігульська вітрова електростанція — вітрова електростанція в Україні, яка розташована на березі Тилігульського лиману у Миколаївській області й будується компанією ДТЕК. Запланована проєктна потужність 500 МВт з можливістю розширення до 565 МВт.

Запланована площа будівництва складає — 35 тис га. У 2021 році почалося будівництво першої черги ВЕС. Перша черга Тилігульської ВЕС складається з 83 вітрогенераторів потужністю МВт кожний.

Нагадаємо, у січні повідомлялося, що енергетична компанія ДТЕК оголосила про значні інвестиції у будівництво Тилігульської вітроелектростанції, яка розташована у Миколаївській області вартістю 450 мільйонів євро. Це найбільша інвестиція приватного сектору в Україні з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії.

Автор:
Тетяна Ковальчук