Две ветровые электростанции появятся в Ровенской области

Норвежская фирма планирует возвести в Ровенской области две ветровые электростанции, которые будут иметь 9-12 турбин, каждая из которых будет генерировать 7 МВт электроэнергии.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил начальник Ровенской ОВА Александр Коваль.

По его словам, реализацию этого проекта обсудили с представителями норвежской компании Fenix Repower.

Ожидается, что ветроэлектростанции будут иметь 9-12 турбин, каждая из которых будет генерировать 7 МВт электроэнергии.

Коваль подчеркнул, что в условиях постоянных атак врага, установка ветровых электростанций – это один из шагов к энергонезависимости региона. Поэтому областная власть будет максимально способствовать реализации этого проекта.

Отметим, что недавно компания Fenix Repower была избрана Норвежским агентством по сотрудничеству в развитии Norad одним из тех, кто получит поддержку для инвестирования в Украину.

Напомним, в Киевской области появится одна из самых масштабных ветровых электростанций. Немецкая компания Notus Energy – международный инвестор в сфере возобновляемой энергетики – построит новый ветропарк из около 60 ветротурбин. Его мощность составит 400 МВт.