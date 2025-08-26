Запланована подія 2

Читати українською

В Киевской области немецкая компания построит новый ветропарк на 60 турбин: детали сотрудничества

ветротурбины, ветропарк
В Киевской области построят новый ветропарк. / Freepik

В Киевской области, Бучанском районе, на территории Макаровской общины появится одна из самых масштабных ветровых электростанций в регионе. Немецкая компания Notus Energy – мощный международный инвестор в сфере возобновляемой энергетики – построит новый ветропарк из около 60 ветротурбин. Его мощность составит 400 МВт.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Вадима Токара - главы Макарова.

Цель проекта – не только усилить энергетическую безопасность общины, но и способствовать ее экономическому развитию.

Какие преимущества получит община?

Прежде всего жители Макарова получат:

  • новые рабочие места, как на этапе строительства, так и после запуска ветропарка;
  • инвестиции в местную инфраструктуру;
  • генерацию чистой "зеленой" энергии без вредных выбросов;
  • увеличение независимости общества в условиях военного положения.

"Внедрение современных решений в сфере возобновляемых источников энергии позволит сделать наше общество более устойчивым и независимым. Мы продолжаем работать над привлечением экологических и инновационных решений, чтобы наша община была сильной, современной и устойчивой", — отметил Токарь.

О Notus Energy

Notus Energy — это немецкая компания, основанная в 2001 году, специализирующаяся на разработке, строительстве и управлении проектами ветровых и солнечных электростанций по всему миру, в частности в Украине. Она работает как независимый производитель электроэнергии, реализует крупные международные проекты, управляет техническими и коммерческими операциями, а также разрабатывает технологические решения для возобновляемой энергетики .

Ранее сообщалось о планах построить новый ветровой парк у Белза во Львовской области мощностью до 100 МВт. Стоимость проекта оценивается в около 110 млн евро, его хотят реализовать до конца 2026 года.

Автор:
Татьяна Ковальчук