В Киевской области немецкая компания построит новый ветропарк на 60 турбин: детали сотрудничества
В Киевской области, Бучанском районе, на территории Макаровской общины появится одна из самых масштабных ветровых электростанций в регионе. Немецкая компания Notus Energy – мощный международный инвестор в сфере возобновляемой энергетики – построит новый ветропарк из около 60 ветротурбин. Его мощность составит 400 МВт.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Вадима Токара - главы Макарова.
Цель проекта – не только усилить энергетическую безопасность общины, но и способствовать ее экономическому развитию.
Какие преимущества получит община?
Прежде всего жители Макарова получат:
- новые рабочие места, как на этапе строительства, так и после запуска ветропарка;
- инвестиции в местную инфраструктуру;
- генерацию чистой "зеленой" энергии без вредных выбросов;
- увеличение независимости общества в условиях военного положения.
"Внедрение современных решений в сфере возобновляемых источников энергии позволит сделать наше общество более устойчивым и независимым. Мы продолжаем работать над привлечением экологических и инновационных решений, чтобы наша община была сильной, современной и устойчивой", — отметил Токарь.
О Notus Energy
Notus Energy — это немецкая компания, основанная в 2001 году, специализирующаяся на разработке, строительстве и управлении проектами ветровых и солнечных электростанций по всему миру, в частности в Украине. Она работает как независимый производитель электроэнергии, реализует крупные международные проекты, управляет техническими и коммерческими операциями, а также разрабатывает технологические решения для возобновляемой энергетики .
Ранее сообщалось о планах построить новый ветровой парк у Белза во Львовской области мощностью до 100 МВт. Стоимость проекта оценивается в около 110 млн евро, его хотят реализовать до конца 2026 года.