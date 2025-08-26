Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,43

+0,15

EUR

48,47

+0,56

Готівковий курс:

USD

41,40

41,31

EUR

48,35

48,20

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

На Київщині німецька компанія збудує новий вітропарк на 60 турбін: деталі співпраці

вітротурбіни, вітропарк
На Київщині побудують новий вітропарк. / Freepik

У Київській області, Бучанському районі на території Макарівської громади з’явиться одна з наймасштабніших вітрових електростанцій у регіоні. Німецька компанія Notus Energy — потужний міжнародний інвестор у сфері відновлюваної енергетики — побудує новий вітропарк з близько 60 вітротурбін. Його потужність становитиме 400 МВт.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис Вадима Токара — голови Макарова.

Цей проєкт має на меті не лише посилити енергетичну безпеку громади, але й сприяти її економічному розвитку.

Які переваги отримає громада?

Передусім мешканці Макарова отримають:

  • нові робочі місця як на етапі будівництва, так і після запуску вітропарку; 
  • інвестиції в місцеву інфраструктуру; 
  • генерацію чистої "зеленої" енергії без шкідливих викидів; 
  • збільшення незалежності громади в умовах воєнного стану.

"Впровадження сучасних рішень у сфері відновлюваних джерел енергії дозволить зробити нашу громаду більш стійкою та незалежною. Ми продовжуємо працювати над залученням екологічних та інноваційних рішень, щоб наша громада була сильною, сучасною та сталою", — зазначив Токар.

Про Notus Energy

Notus Energy — це німецька компанія, заснована у 2001 році, яка спеціалізується на розробці, будівництві та управлінні проєктами вітрових та сонячних електростанцій у всьому світі, зокрема в Україні. Вона працює як незалежний виробник електроенергії, реалізує великі міжнародні проєкти, керує технічними та комерційними операціями, а також розробляє технологічні рішення для відновлюваної енергетики.

Раніше повідомлялося про плани побудувати новий вітровий парк поблизу Белза у Львівській області потужністю до 100 МВт. Вартість проєкту оцінюють у близько 110 млн євро, його хочуть реалізувати до кінця 2026 року.

Автор:
Тетяна Ковальчук