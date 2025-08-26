На Київщині німецька компанія збудує новий вітропарк на 60 турбін: деталі співпраці

У Київській області, Бучанському районі на території Макарівської громади з’явиться одна з наймасштабніших вітрових електростанцій у регіоні. Німецька компанія Notus Energy — потужний міжнародний інвестор у сфері відновлюваної енергетики — побудує новий вітропарк з близько 60 вітротурбін. Його потужність становитиме 400 МВт.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис Вадима Токара — голови Макарова.

Цей проєкт має на меті не лише посилити енергетичну безпеку громади, але й сприяти її економічному розвитку.

Які переваги отримає громада?

Передусім мешканці Макарова отримають:

нові робочі місця як на етапі будівництва, так і після запуску вітропарку;

інвестиції в місцеву інфраструктуру;

генерацію чистої "зеленої" енергії без шкідливих викидів;

збільшення незалежності громади в умовах воєнного стану.

"Впровадження сучасних рішень у сфері відновлюваних джерел енергії дозволить зробити нашу громаду більш стійкою та незалежною. Ми продовжуємо працювати над залученням екологічних та інноваційних рішень, щоб наша громада була сильною, сучасною та сталою", — зазначив Токар.

Про Notus Energy

Notus Energy — це німецька компанія, заснована у 2001 році, яка спеціалізується на розробці, будівництві та управлінні проєктами вітрових та сонячних електростанцій у всьому світі, зокрема в Україні. Вона працює як незалежний виробник електроенергії, реалізує великі міжнародні проєкти, керує технічними та комерційними операціями, а також розробляє технологічні рішення для відновлюваної енергетики.

Раніше повідомлялося про плани побудувати новий вітровий парк поблизу Белза у Львівській області потужністю до 100 МВт. Вартість проєкту оцінюють у близько 110 млн євро, його хочуть реалізувати до кінця 2026 року.