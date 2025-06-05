Забудовник планує відновити будівництво вітропарку на полонині Руна після рішення суду

Компанія "Френдлі Віндтехнолоджі" планує отримати всі необхідні дозволи та відновити будівництво вітропарку на полонині Руна після судового рішення. Про це генеральний директор УК “Вітряні Парки Україна” Владислав Єременко розповів у бліцінтерв'ю Delo.ua.

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"Певна група осіб, які професійно займаються опонуванням та не пропонують жодних альтернатив як для зміцнення енергопотенціалу країни, так і для розвитку громад. Окрім того, що замість вітряків краще було б зробити якісь туристичні маршрути - без жодної конкретики. Навколо нашого проєкту почалася ціла історія, навіть, з листами до правоохоронних органів. Слід зауважити, що близько 70% того, що вони там пишуть — вигадані факти та чиясь особиста думка. Проте, правоохоронці вимушені реагувати", — сказав Єременко.

Він зауважив, що компанія наразі перебуває в тривалому діалозі з Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів та переконана, що екологічний моніторинг проєкту на полонині Руна проведений належним чином, а всі документи відповідають вимогам та чинному законодавству.

"Сподіваємося, що після завершення судового розгляду зможемо продовжити процедуру і розпочати будівництво", — зауважив Єременко.

Міндовкілля призупинило розгляд документів щодо будівництва 30 вітряків на полонині Руна

В кінці січня Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України зупинило розгляд документів з оцінки впливу на довкілля щодо спорудження 30 вітряків на полонині Руна, поданих забудовником – компанією "Вітряний Парк Турянський".

Водночас триває розгляд судової справи щодо детального плану території для будівництва вітряків на полонині Руна. Позивач правозахисна організація "Екологія – Право – Людина" оскаржує рішення Тур’є-Реметівської сільської ради, яке затверджує детальний план території для будівництва вітрової електростанції на полонині Руна.

Протягом січня 2025 року відбулося кілька важливих судових засідань. Так, суд виніс ухвалу про проведення земельно-технічної експертизи для визначення, чи перебувають земельні ділянки, на яких заплановано будівництво ВЕС, у межах гірських територій Карпат. Поряд з цим судом було зупинено провадження в адміністративній справі.

Що відомо про ТзОВ "Управляюча компанія "Вітряні парки України"

Це компанія, яка вже понад 12 років працює на українському ринку, у 2022 році була релокована з Краматорська до Закарпаття. Згідно з даними YouControl, серед учасників і засновників компанії є офшорна Астрелла Холдінгз Лімітед, ТОВ "Промаудит" (яке має безпосередній зв’язок з Максимом Єфімовим, екснардепом), кінцевий бенефіціар – Едуард Мкртчан.

"Вітряні парки України" входять до однієї групи впливу – групи братів Мкртчан, Едуарда та Рафаеля, та мають зв’язок, як уже очевидно, з групою Максима Єфімова, який у грудні 2023 року склав свій мандат нардепа. Він входив до групи депутатів "Довіра", що складалася з частини колишніх нардепів від нині забороненої партії ОПЗЖ.

Батько братів Мкртчан, Олег, раніше був генеральним директором однієї з найбільших корпорацій України – "Індустріального союзу Донбасу", де головою ради директорів був олігарх Сергій Тарута. До слова, половина акцій корпорації належала російським інвесторам.

"Цікаво, що інвестор у цій справі – підприємство, яке було створено лише у 2023 році – ТОВ "Вітряний парк Тур’янський", має статутний капітал у 10 000 грн, 1 найманого працівника та єдиного засновника – жительку Донецької області з м. Бахмут. За які кошти інвестор планує збудувати 30 вітряків – невідомо", – кажуть в ЕПЛ.

Про плани забудовника "Вітропарки Україна", тренди на українському ринку вітрової енергетики, плани щодо залучення дрібних інвесторів читайте в бліцінтерв'ю Владислава Єременко на Delo.ua.