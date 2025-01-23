На Закарпатті призупинили будівництво 30 вітряків на полонині Руна: у чому причина

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України зупинило розгляд документів з оцінки впливу на довкілля щодо спорудження 30 вітряків на полонині Руна, поданих забудовником – компанією "Вітряний Парк Турянський". Водночас триває розгляд судової справи щодо детального плану території для будівництва вітряків на полонині Руна.

Про це повідомила правозахисна організація "Екологія – Право – Людина (ЕПЛ)".

Там наголошують, що протистояння навколо полонини Руна, одного з найцінніших природних куточків Закарпаття, триває.

"Територія полонини є об’єктом спроб забудови вітровою електростанцією в складі 30 вітряків (ВЕС), що викликало хвилю суспільного обурення та судові позови. Важливе рішення у цій боротьбі ухвалило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, яке зупинило розгляд документів з оцінки впливу на довкілля (ОВД), поданих забудовником – ТОВ "Вітряний Парк Турянський" ", - зауважують в ЕПЛ.

Суд відкрив провадження у справі щодо будівництва вітряків

Наразі судова справа, ініційована екологами, перебуває на розгляді у Закарпатському окружному адміністративному суді. Як позивач ЕПЛ оскаржує рішення Тур’є-Реметівської сільської ради, яке затверджує детальний план території для будівництва вітрової електростанції (ВЕС) на полонині Руна.

Повідомляється, що протягом січня 2025 року відбулося кілька важливих судових засідань. Так, суд виніс ухвалу про проведення земельно-технічної експертизи для визначення, чи перебувають земельні ділянки, на яких заплановано будівництво ВЕС, у межах гірських територій Карпат. Поряд з цим судом було зупинено провадження в адміністративній справі.

Міндовкілля зупинило розгляд документів

Ще у грудні 2024 року ТОВ "Вітряний парк Турянський" оприлюднило звіт з оцінки впливу на довкілля в реєстрі ОВД та на сайті Тур’є Реметівської сільської ради.

Після аналізу звіту ЕПЛ повторно звернулася до Міндовкілля про зупинення розгляду документів, поданих замовником у рамках процедури ОВД. У своєму зверненні ЕПЛ зазначила, що розгляд документів для отримання висновку ОВД побудови ВЕС на полонині Руна до завершення судового процесу в Закарпатському окружному адміністративному суді повинен бути зупинений на підставі положень Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та Закону України "Про адміністративну процедуру".

"22 січня 2025 року Міндовкілля видало Наказ про зупинення адміністративного провадження з розгляду документів ОВД у справі 8343. У документі зазначено, що адміністративне провадження з розгляду документів для отримання висновку з ОВД буде відновлено лише після завершення судового процесу, який визначить законність рішення про забудову полонини Руна", - повідомили в ЕПЛ.

Що відомо про ТзОВ "Управляюча компанія "Вітряні парки України"

Це компанія, яка вже понад 12 років працює на українському ринку, у 2022 році була релокована з Краматорська до Закарпаття. Згідно з даними YouControl, серед учасників і засновників компанії є офшорна Астрелла Холдінгз Лімітед, ТОВ "Промаудит" (яке має безпосередній зв’язок з Максимом Єфімовим, екснардепом), кінцевий бенефіціар – Едуард Мкртчан.

"Вітряні парки України" входять до однієї групи впливу – групи братів Мкртчан, Едуарда та Рафаеля, та мають зв’язок, як уже очевидно, з групою Максима Єфімова, який у грудні 2023 року склав свій мандат нардепа. Він входив до групи депутатів "Довіра", що складалася з частини колишніх нардепів від нині забороненої партії ОПЗЖ.

Батько братів Мкртчан, Олег, раніше був генеральним директором однієї з найбільших корпорацій України – "Індустріального союзу Донбасу", де головою ради директорів був олігарх Сергій Тарута. До слова, половина акцій корпорації належала російським інвесторам.

"Цікаво, що інвестор у цій справі – підприємство, яке було створено лише у 2023 році – ТОВ "Вітряний парк Тур’янський", має статутний капітал у 10 000 грн, 1 найманого працівника та єдиного засновника – жительку Донецької області з м. Бахмут. За які кошти інвестор планує збудувати 30 вітряків – невідомо", – кажуть в ЕПЛ.

Місцеві не проти вітряної енергетики, але в іншому місці

Як писав "Еспресо.Захід" під час громадських слухань щодо вітряків на полонині Руна, місцеві жителі підтримали розвиток вітрової енергетики у громаді, але за умови альтернативного місця розташування вітряків. Проте забудовника такий компроміс не влаштував.

"Коли ми говоримо про такі масштаби, то це буде заміщення природної території, яка перебуває під захистом держави, це об’єкт Смарагдової мережі. Такі вітропарки й у нас, й у Європі мають будувати на вже урбанізованих територіях, де є інфраструктура та легкий доступ. Полонина Руна, та й весь Вододільний хребет, є високогірною територією, куди треба тягнути дороги, лінії електропередач й т.д.", – зауважувала Оксана Станкевич з ГО "Екосфера".