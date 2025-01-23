На Закарпатье приостановили строительство 30 ветряков на горной долине Руна: в чем причина

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины остановило рассмотрение документов по оценке влияния на окружающую среду по сооружению 30 ветряных мельниц на горной долине Руна, представленных застройщиком — компанией "Ветряной Парк Турянский". В то же время идет рассмотрение судебного дела о детальном плане территории для строительства ветряков на горной долине Руна.

Об этом сообщила правозащитная организация "Экология — Право — Человек (ЭПЧ)".

Там подчеркивают, что противостояние вокруг горной долины Руна, одного из самых ценных природных уголков Закарпатья, продолжается.

"Территория горной долины является объектом попыток застройки ветровой электростанцией в составе 30 ветряков (ВЭС), что вызвало волну общественного возмущения и судебные тяжбы. Важное решение в этой борьбе приняло Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, которое остановило рассмотрение документов по оценке воздействия на окружающей среды (ОВД), представленных застройщиком – ООО "Ветряной Парк Турянский", — отмечают в ЭПЧ.

Суд открыл производство по делу о строительстве ветряков

В настоящее время судебное дело, инициированное экологами, находится на рассмотрении в Закарпатском окружном административном суде. Как истец ЭПЛ оспаривает решение Турье-Реметовского сельского совета, утверждающее детальный план территории для строительства ветровой электростанции (ВЭС) на горной долине Руна.

Сообщается, что в течение января 2025 г. состоялось несколько важных судебных заседаний. Так, суд вынес решение о проведении земельно-технической экспертизы для определения, находятся ли земельные участки, на которых запланировано строительство ВЭС, в пределах горных территорий Карпат. Наряду с этим судом было остановлено производство по административному делу.

Минокружение остановило рассмотрение документов

Еще в декабре 2024 года ООО "Ветряной Турянский парк" обнародовало отчет по оценке влияния на окружающую среду в реестре ОВД и на сайте Турье Реметовского сельского совета.

После анализа отчета ЭПЧ повторно обратилась в Минокружение об остановке рассмотрения документов, поданных заказчиком в рамках процедуры ОВД. на основании положений Закона Украины "О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности" и Закона Украины "Об административной процедуре".

"22 января 2025 года Минокружение выдало Приказ о приостановлении административного производства по рассмотрению документов ОВД по делу 8343. В документе указано, что административное производство по рассмотрению документов для получения заключения из ОВД будет возобновлено только после завершения судебного процесса, который определит законность решения о застройке долины Руна", — сообщили в ЭПЧ.

Что известно про ООО "Управляющая компания "Ветряные парки Украины"

Это компания, которая уже более 12 лет работает на украинском рынке, в 2022 году была релокована из Краматорска в Закарпатье. Согласно данным YouControl, среди участников и основателей компании есть оффшорная Астрелла Холдингз Лимитед, ООО "Промаудит" (имеющая непосредственную связь с Максимом Ефимовым, экснардепом), конечный бенефициар – Эдуард Мкртчан.

"Ветряные парки Украины" входят в одну группу влияния — группу братьев Мкртчан, Эдуарда и Рафаэля, и имеют связь, как уже очевидно, с группой Максима Ефимова, который в декабре 2023 года составил свой мандат нардепа. Он входил в группу депутатов "Доверия", состоявшую из части бывших нардепов от ныне запрещенной партии ОПЗЖ.

Отец братьев Мкртчан, Олег, ранее являлся генеральным директором одной из крупнейших корпораций Украины – "Индустриального союза Донбасса", где председателем совета директоров был олигарх Сергей Тарута. К слову, половина акций корпорации принадлежала российским инвесторам.

"Интересно, что инвестор по этому делу – предприятие, которое было создано только в 2023 году – ООО "Ветряной парк Турянский", имеет уставный капитал в 10 000 грн, 1 наемного работника и единственного учредителя – жительницу Донецкой области из г. Бахмут. За какие средства инвестор планирует построить 30 ветряков — неизвестно", — говорят в ЭПЛ.

Местные не против ветряной энергетики, но в другом месте

Как писал "Эспрессо.Запад" во время общественных слушаний по поводу ветряков на горной долине Руна, местные жители поддержали развитие ветровой энергетики в общине, но при альтернативном местоположении ветряков. Однако застройщика такой компромисс не устроил.

"Когда мы говорим о таких масштабах, то это будет замещение природной территории, которая находится под защитой государства, это объект Изумрудной сети. Такие ветропарки и у нас, и в Европе должны строить на уже урбанизированных территориях, где есть инфраструктура и легкий доступ" .Полонина Руна, да и весь Водораздельный хребет, является высокогорной территорией, куда надо тянуть дороги, линии электропередач и т.д.", — замечала Оксана Станкевич из ОО "Экосфера".