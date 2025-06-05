Застройщик планирует возобновить строительство ветропарка на горной долине Руна после решения суда

Компания "Френдли Виндтехнолоджи" планирует получить все необходимые разрешения и возобновить строительство ветропарка на горной долине Руна после судебного решения. Об этом генеральный директор УК "Ветряные Парки Украина" Владислав Еременко рассказал в блицинтервью Delo.ua.

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«Определенная группа лиц, которые профессионально занимаются оппонированием и не предлагают никаких альтернатив как для укрепления энергопотенциала страны, так и для развития общин. пишут — вымышленные факты и чье-то личное мнение. Однако правоохранители вынуждены реагировать", — сказал Еременко.

Он отметил, что компания находится в длительном диалоге с Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов и убеждена, что экологический мониторинг проекта на горной долине Руна проведен надлежащим образом, а все документы отвечают требованиям и действующему законодательству.

"Надеемся, что после завершения судебного разбирательства сможем продлить процедуру и начать строительство", — отметил Еременко.

Минокружение приостановило рассмотрение документов по строительству 30 ветряков на горной долине Руна

В конце января Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины остановило рассмотрение документов по оценке влияния на окружающую среду по сооружению 30 ветряков на горной долине Руна, представленных застройщиком — компанией "Ветряной Парк Турянский".

В то же время идет рассмотрение судебного дела о детальном плане территории для строительства ветряков на горной долине Руна. Истец правозащитная организация "Экология – Право – Человек" оспаривает решение Турье-Реметовского сельского совета, утверждающее детальный план территории для строительства ветровой электростанции на горной долине Руна.

В январе 2025 года состоялось несколько важных судебных заседаний. Так, суд вынес решение о проведении земельно-технической экспертизы для определения, находятся ли земельные участки, на которых запланировано строительство ВЭС, в пределах горных территорий Карпат. Наряду с этим судом было остановлено производство по административному делу.

Что известно о ООО "Управляющая компания "Ветряные парки Украины"

Это компания, которая уже более 12 лет работает на украинском рынке, в 2022 году была релоцирована из Краматорска в Закарпатье. Мкртчан.

"Ветряные парки Украины" входят в одну группу влияния — группу братьев Мкртчан, Эдуарда и Рафаэля, и имеют связь, как уже очевидно, с группой Максима Ефимова, который в декабре 2023 составил свой мандат нардепа. Он входил в группу депутатов "Доверие", состоявшую из части бывших нардепов от ныне запрещенной партии ОПЗЖ.

Отец братьев Мкртчан, Олег, ранее являлся генеральным директором одной из крупнейших корпораций Украины – "Индустриального союза Донбасса", где председателем совета директоров был олигарх Сергей Тарута. К слову, половина акций корпорации принадлежала российским инвесторам.

"Интересно, что инвестор по этому делу – предприятие, которое было создано только в 2023 году – ООО "Ветряный парк Турянский", имеет уставный капитал в 10 000 грн, 1 наемного работника и единственного основателя – жительницу Донецкой области из г. Бахмут. За какие средства инвестор планирует построить 30 ветров".

О планах застройщика "Ветропарки Украина", трендах на украинском рынке ветровой энергетики, планах по привлечению мелких инвесторов читайте в блицинтервью Владислава Еременко на Delo.ua .