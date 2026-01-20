Запланована подія 2

Новости
В Одесской области построят мощный ветропарк: детали соглашения с Давоса

Подписание обоих соглашений состоялось в присутствии Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексея Соболева в Давосе
Horizon Capital и Notus Energy построят ветропарк в Одесской области / Минэкономики

На Всемирном экономическом форуме в Давосе немецкая энергетическая компания Notus Energy и американо-украинская инвестиционная компания Horizon Capital официально договорились о финансировании совместного проекта. Речь идет о строительстве ветровой электростанции мощностью 124 МВт в Одесской области.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минэкономики.

Также Horizon Capital объявила о первоначальном закрытии своего фонда Horizon Capital Catalyst Fund, который ориентирован на реконструкцию.

Подписание обоих соглашений состоялось в присутствии Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексея Соболева. Глава министерства подчеркнул, что такие инициативы являются сигналом для всего мира: Украина является перспективной площадкой для частного капитала даже в сложные времена.

Предварительно, Horizon Capital успешно запустил Фонд Horizon Capital Catalyst Fund (HCCF), направленный на поддержку восстановления и реконструкции ключевых секторов украинской экономики.

На первом этапе фонд аккумулировал 152 млн. евро.

Проект планирует привлечь в общей сложности €300 млн (в настоящее время выполнено более 50% плана).

В частности, Фонд сосредотачивается на секторах, критически важных для восстановления страны и требующих значительных инвестиций частного капитала: энергетика, цифровая инфраструктура и строительство.

В настоящее время фонд вместе с объявлением первого закрытия завершил структурирование первой инвестиции – строительство ветропарка в Одесской области, разработанного немецкой энергетической компанией и девелопером Notus Energy.

Напомним, в Киевской области появится одна из самых масштабных ветровых электростанций. Немецкая компания Notus Energy – международный инвестор в сфере возобновляемой энергетики – построит новый ветропарк из около 60 ветротурбин. Его мощность составит 400 МВт.

Автор:
Татьяна Бессараб