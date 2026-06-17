Бюджетна декларація: Гетманцев прокоментував макропрогноз уряду

Голова парламентського комітету з питань фінансів Данило Гетманцев розпочав аналіз Бюджетної декларації на 2027–2029 роки та звернув увагу на ключові макроекономічні показники, які уряд заклав в основу майбутніх бюджетів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на допис Гетманцева.

За його словами, базовий сценарій передбачає суттєве покращення безпекової ситуації з 2027 року. Саме на ньому ґрунтуються офіційні прогнози щодо економічного зростання, інфляції та валютного курсу.

Уряд очікує прискорення економічного зростання

Згідно з прогнозом, після зростання ВВП на 1,6% у 2026 році економіка може зрости на 4,5% у 2027 році, 5,3% у 2028 році та 6,7% у 2029 році.

Гетманцев назвав такий сценарій доволі оптимістичним, зазначивши, що для досягнення цих показників необхідні інвестиції, повернення робочої сили, стабільна енергетика та відновлення виробництва.

Інфляція має знизитися до 5,1%

Уряд прогнозує поступове уповільнення інфляції з 9,2% у 2026 році до 8,9% у 2027 році, 6,9% у 2028 році та 5,1% у 2029 році.

Водночас Гетманцев зауважив, що прогноз залишається залежним від ризиків, пов’язаних із ситуацією в енергетиці, логістиці, валютному ринку та витратами бізнесу.

Курс гривні може перевищити 50 грн/$

Базовий сценарій передбачає поступове послаблення гривні. Середньорічний курс може зрости з 44,4 грн/$ у 2026 році до 50,7 грн/$ у 2029 році.

На кінець 2029 року уряд заклав курс на рівні 51,5 грн/$.

За словами Гетманцева, слабша гривня може підтримати бюджетні надходження, але водночас збільшуватиме вартість імпорту, енергоносіїв, обладнання та обслуговування боргу.

Доходи і видатки

За його прогнозом, доходи державного бюджету з трансфертами мають зрости з 2,9 трлн грн у 2026 році до 3,7 трлн грн у 2029 році.

Водночас видатки суттєво перевищуватимуть доходи. Найбільший обсяг видатків очікується у 2027 році — понад 5 трлн грн. Після цього прогнозується поступове зниження.

Через розрив між доходами та видатками дефіцит бюджету у 2027 році може перевищити 2 трлн грн, або 17,7% ВВП.

Попри очікуване скорочення дефіциту в наступні роки, потреба у фінансуванні залишатиметься значною. У 2027 році зовнішня підтримка від міжнародних партнерів планується на рівні понад 2 трлн грн, надалі вона має поступово зменшуватися.

Державний і гарантований державою борг

Державний і гарантований державою борг, за прогнозом, залишатиметься понад 100% ВВП. Зовнішні запозичення мають поступово скорочуватися, тоді як внутрішні залишатимуться на рівні понад 0,5 трлн грн щороку.

Водночас витрати на погашення боргу зростатимуть. У 2029 році вони можуть сягнути майже 880 млрд грн.

За словами Гетманцева, бюджетна ситуація залишатиметься напруженою: потреба у нових запозиченнях поступово зменшуватиметься, але боргове навантаження ще довго буде високим.

У цих умовах ключовим питанням стає зростання власних доходів бюджету. Воно залежатиме від податкових рішень, детінізації економіки та кращого адміністрування.

Гетманцев нагадав, що частину рішень уже ухвалено, зокрема щодо оподаткування доходів від цифрових платформ. Серед кроків, які ще потребують ухвалення або реалізації, він назвав наближення акцизів до рівнів ЄС, застосування підвищеної ставки податку на прибуток для банків і перегляд підходів до оподаткування окремих імпортних операцій.

На його думку, детінізація має бути не загальним гаслом, а конкретним планом із KPI для окремих ринків, очікуваними надходженнями, строками та вимірюваним результатом.

Додатковий ресурс бюджету, зазначив Гетманцев, має спрямовуватися на Сили безпеки і оборони, соціальну підтримку людей та фінансову стійкість країни.

Нагадаємо, 8 травня уряд схвалив законопроєкт про внесення змін до держбюджету-2026. Це стало можливим завдяки надходженню фінансової підтримки ЄС у розмірі 45 млрд євро в межах Ukraine Support Loan.