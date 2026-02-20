Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,27

--0,03

EUR

50,92

--0,34

Готівковий курс:

USD

43,28

43,18

EUR

51,36

51,14

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Австрія передасть Україні для потреб енергетики обладнання з недіючих електростанцій Відня

Андрій Сибіга, Беата Майнль-Райзінгер
Андрій Сибіга і Беата Майнль-Райзінгер / Міністерство закордонних справ України

Україна та Австрія обговорили передачу компонентів з двох виведених з експлуатації австрійських електростанцій у Відні та Верхній Австрії для потреб української енергетики. Наразі українські фахівці оцінюють технічну сумісність і логістику.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

"Наші фахівці вже оглядають їх, визначають перелік технічно сумісного обладнання та логістику доставки. Австрія також готова передати Україні 9 потужних трансформаторів від землі Зальцбург, а також газове обладнання для “Укртрансгазу” від компанії RAG", — заявив глава МЗС Андрій Сибіга.

За словами українського дипломата, Австрія також готова передати Україні дев'ять потужних трансформаторів від землі Зальцбург, а також газове обладнання для "Укртрансгазу" від компанії RAG.

Сибіга також окремо відзначив численні громадські ініціативи щодо енергетичної допомоги Україні, які демонструють небайдужість австрійського суспільства.

Україна для подолання наслідків російського зимового терору отримала від Австрії 3,5 млн євро допомоги через різні міжнародні механізми. Відень також фінансує проєкти на суму 14,1 мільйона євро у сфері гуманітарного розмінування.

Нагадаємо, у зв’язку з надзвичайною ситуацією в енергосистемі України уряд продовжує активно залучати міжнародну гуманітарну допомогу. Наприкінці січня країна отримала шість вантажів загальною вагою понад 50 тонн. 

Автор:
Тетяна Ковальчук