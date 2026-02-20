Австрія передасть Україні для потреб енергетики обладнання з недіючих електростанцій Відня

Україна та Австрія обговорили передачу компонентів з двох виведених з експлуатації австрійських електростанцій у Відні та Верхній Австрії для потреб української енергетики. Наразі українські фахівці оцінюють технічну сумісність і логістику.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

"Наші фахівці вже оглядають їх, визначають перелік технічно сумісного обладнання та логістику доставки. Австрія також готова передати Україні 9 потужних трансформаторів від землі Зальцбург, а також газове обладнання для “Укртрансгазу” від компанії RAG", — заявив глава МЗС Андрій Сибіга.

Сибіга також окремо відзначив численні громадські ініціативи щодо енергетичної допомоги Україні, які демонструють небайдужість австрійського суспільства.

Україна для подолання наслідків російського зимового терору отримала від Австрії 3,5 млн євро допомоги через різні міжнародні механізми. Відень також фінансує проєкти на суму 14,1 мільйона євро у сфері гуманітарного розмінування.

Нагадаємо, у зв’язку з надзвичайною ситуацією в енергосистемі України уряд продовжує активно залучати міжнародну гуманітарну допомогу. Наприкінці січня країна отримала шість вантажів загальною вагою понад 50 тонн.