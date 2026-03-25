Україна отримає 230 млн євро від ЄІБ на відновлення ключових автошляхів: які траси у пріоритеті

Україна отримає фінансування на ремонт міжнародних трас / Агентство відновлення

Верховна Рада підтримала ратифікацію фінансової угоди з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ). В межах ініціативи ЄС "Шляхи солідарності" Україна залучить 230 млн євро на модернізацію міжнародних трас. Перший транш фінансування становитиме 134 млн євро.

Як пише Delo.ua, про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, кошти будуть спрямовані на відновлення під’їздів до пунктів пропуску у Львівській області, відновлення дорожньої інфраструктури в Одеській області, а також реалізацію проєктів, які забезпечують стабільну логістику та експорт.

Пріоритетними для відновлення визначено ключові міжнародні траси:

  • Київ — Чоп (М-06); 
  • Київ — Ковель — Ягодин (М-07); 
  • Львів — Шегині (М-11); 
  • Одеса — Рені (М-15).

Ці дороги є основними коридорами для з’єднання України з країнами Європейського Союзу.

"Сьогодні дороги – це не лише про транспорт. Це про військову логістику, швидкість переміщення, евакуацію, роботу критичних служб і стійкість економіки. Це елемент оборони країни", — зазначив Кулеба.

Особливо це стосується прифронтових територій, де відновлення потребують щонайменше 4 000 км автошляхів.

Ця угода також дозволяє покращити з’єднання з мережею TEN-T, зменшити вузькі місця в логістиці, підвищити безпеку руху та пришвидшити доставку гуманітарних і експортних вантажів.

Нагадаємо, у Любліні відбулася зустріч партнерів інфраструктурного проєкту програми "Механізм сполучення Європи" (CEF). Учасники узгодили дії щодо модернізації під'їздів до кордону та будівництво "Смуг солідарності". У рамках проєкту на Львівщині та Волині розпочинається будівництво нових майданчиків для відстою вантажівок біля пунктів пропуску "Рава-Руська" та "Краковець".

Автор:
Тетяна Ковальчук