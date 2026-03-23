"Смуги солідарності": на Львівщині та Волині зведуть нові спецмайданчики для відстою вантажівок

На Львівщині та Волині розпочинається будівництво нових майданчиків для відстою вантажівок. Проєкт передбачає створення 470 паркомісць біля пунктів пропуску "Рава-Руська" та "Краковець", а також зони на 600 фур поблизу МАПП "Ягодин — Дорогуськ".

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Агентства відновлення.

У Любліні відбулася зустріч партнерів інфраструктурного проєкту програми "Механізм сполучення Європи" (CEF). Учасники узгодили дії щодо модернізації під'їздів до кордону та будівництво "Смуг солідарності". Проєкт фінансується спільно з ЄС, який надає 50% від необхідної суми.

Роботи у Волинській області

На під'їздах до пункту пропуску "Ягодин" вже завершено капітальний ремонт 1,9 км траси М-07 Київ — Ковель — Ягодин. Наступним етапом є будівництво масштабної паркувальної зони площею 13 га. Цей об'єкт розрахований на одночасне перебування 600 вантажівок.

Роботи у Львівській області

У лютому-березні 2026 року Служба відновлення уклала договори з підрядниками на будівництво чотирьох спеціальних майданчиків. Роботи розподілені за напрямками:

автошлях М-09 Тернопіль — Львів — Рава-Руська: будівництво двох майданчиків на 270 місць;

автошлях М-10 Львів — Краковець: облаштування двох зон очікування на 200 місць.

Стандарти та нагляд

Загалом у межах "Смуг солідарності" на Львівщині буде створено 470 нових місць для безпечного очікування, що дозволить суттєво розвантажити прикордонні магістралі, покращити умови для водіїв та підвищити пропускну здатність транспортних коридорів. На всіх об'єктах вже призначено фахівців для здійснення технічного та авторського нагляду, що гарантує відповідність робіт суворим європейським стандартам якості та прозорості.

Як зазначили в Агентстві відновлення, модернізація під'їзних шляхів до пунктів пропуску "Рава-Руська", "Краковець" та "Ягодин" є частиною стратегії зі зміцнення транспортних коридорів між Україною та Європейським Союзом.

Раніше повідомлялося, що у 2026 році Міністерство відновлення реалізує програму модернізації 28 пунктів пропуску. План включає будівництво нового пункту "Біла Церква", реконструкцію діючих об’єктів у Порубному, Лужанці та Ужгороді, а також запуск шести сучасних сервісних зон для водіїв.