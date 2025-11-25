Запланована подія 2

Покращення прикордонної інфраструктури: на трасі Одеса – Рені будують майданчик для стоянки вантажівок за кошти ЄС

інфраструктура
Біля траси Одеса – Рені будують зону відпочинку для водіїв / Агентство відновлення

На Одещині триває облаштування майданчика для стоянки та відпочинку вантажного транспорту поблизу міжнародного пункту пропуску Рені – Джюрджюлешть на трасі М-15 Одеса – Рені. Проєкт реалізується в межах європейської програми CEF і передбачає модернізацію прикордонної інфраструктури.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Агентства відновлення.

Прикордонну інфраструктуру модернізують

Наразі вже завершено планування основи дорожнього покриття та тривають роботи з

  • монтажу каркасів будівель; 
  • укладання плитки; 
  • встановлення системи фільтрації стічних вод; 
  • укріплення укосів земляного полотна монолітними бетонними плитами.

Проєкт реалізується в межах програми CEF і є частиною модернізації прикордонної інфраструктури. Фінансування здійснюється на паритетних умовах: 50% витрат покриває грант Європейського Союзу в рамках програми "Механізм "Сполучення Європи", ще 50% — за рахунок державного бюджету України.

Майбутній майданчик для відстою та відпочинку транспорту  має підвищити пропускну здатність кордону та створити комфортні умови для водіїв і пасажирів. Очікується, що завдяки оптимізації транспортних потоків також зменшиться навантаження на під’їзні дороги до пункту пропуску, наголошують в пресслужбі.

Загальна площа зони відпочинку становитиме 1,7 гектара. Вона буде розрахована на 46 місць для вантажного транспорту та 13 - для легкових автомобілів, з яких два передбачені для людей з інвалідністю.

Проєкт реалізується в межах європейської ініціативи "Шляхи солідарності" та є одним із пріоритетних завдань Служби відновлення в Одеській області, спрямованих на розвиток і модернізацію прикордонної інфраструктури.

Модернізація здійснюється за підтримки Єврокомісії та Європейського виконавчого агентства з питань клімату, інфраструктури та навколишнього середовища (CINEA).  За фінансування Європейського Союзу. 

Нагадаємо, на Житомирщині триває ремонт дороги, яка є частиною національної транспортної системи країни. Автошлях Н-02 / М-06 / - Кременець – Біла Церква – Ржищів – Канів – Софіївка має загальну протяжність понад 500 кілометрів і пролягає через сім областей.

Автор:
Ольга Опенько