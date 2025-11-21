Запланована подія 2

На Одещині триває ремонт ключової дороги Ізмаїл - Вилкове: які роботи вже виконано

На Одещині триває аварійне відновлення 10 км автодороги Т-16-07 між Кілією та Вилковим. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Агентства відновлення.

Аварійний ремонт автодороги

На ділянці від Кілії до Вилкового протяжністю 10 км вже відновлено поперечний профіль дороги та основу, влаштовано асфальтобетонне покриття. Наступним етапом планується нанесення дорожньої розмітки та встановлення знаків.

Раніше на цій ділянці вже було виконано аварійний ремонт 8 км дороги. Після завершення всіх робіт на всій запланованій ділянці рух буде безперебійним та комфортним. Відновлення дороги сприятиме покращенню економічно-логістичної спроможності регіону.

"Роботи виконуємо виключно за рахунок експлуатаційного утримання та без зупинки руху автотранспорту", - наголошують в пресслужбі.

Нагадаємо, на Житомирщині триває ремонт дороги, яка є частиною національної транспортної системи країни. Автошлях Н-02 / М-06 / - Кременець – Біла Церква – Ржищів – Канів – Софіївка має загальну протяжність понад 500 кілометрів і пролягає через сім областей.

Автор:
Ольга Опенько