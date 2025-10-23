Уряд виділив 700 млн грн на ремонт доріг у прифронтових областях

Кабінет міністрів України додатково виділяє понад 700 мільйонів гривень на ремонт автошляхів у прифронтових Сумській і Харківській областях, а також на Полтавщині

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, гроші виділили на "важливі логістичні дороги", якими рухається військова техніка, гуманітарні вантажі, цими шляхами також евакуюють людей.

Йдеться про ремонт автошляхів у прифронтових Сумській і Харківській областях, а також у Полтавській області.

"Під час поїздок прифронтовими регіонами ми бачимо як працює бізнес попри постійні обстріли, люди тримаються, громади відновлюються. Тому безперебійна логістика життєво важлива у цих регіонах", — наголосила Свириденко.

Нагадаємо, на Харківщині завершено ремонт стратегічно важливих доріг завдовжки 621 км. На відновлення прифронтових шляхів із резервного фонду держбюджету виділили 796 млн грн.