Правительство выделило 700 млн грн на ремонт дорог в прифронтовых областях

ремонт дорог
Кабмин дополнительно направит более 700 млн грн на ремонт дорог в трех областях. Фото: t.me/Agency_for_restoration

Кабинет министров Украины дополнительно выделяет более 700 миллионов гривен на ремонт дорог в прифронтовых Сумской и Харьковской областях, а также на Полтавщине

Как пишет Delo.ua, об этом   сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, деньги выделили на "важные логистические дороги", по которым движется военная техника, гуманитарные грузы, этими путями также эвакуируют людей.

Речь идет о ремонте дорог в прифронтовых Сумской и Харьковской областях, а также в Полтавской области.

"Во время поездок по прифронтовым регионам мы видим как работает бизнес, несмотря на постоянные обстрелы, люди держатся, общины восстанавливаются. Поэтому бесперебойная логистика жизненно важна в этих регионах" ,   – подчеркнула Свириденко.

Напомним, в Харьковской области завершен ремонт стратегически важных дорог протяженностью 621 км. На восстановление прифронтовых путей из резервного фонда госбюджета было выделено 796 млн грн.

Автор:
Светлана Манько