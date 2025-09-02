Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,37

+0,05

EUR

48,47

+0,27

Наличный курс:

USD

41,35

41,28

EUR

48,45

48,27

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Харьковской области восстановили более 600 км прифронтовых дорог за почти 800 тыс. грн

ремонт дорог
796 млн грн из резервного фонда направили на дороги Харьковской области / Агентство восстановления

В Харьковской области завершен ремонт стратегически важных дорог протяженностью 621 км. На восстановление прифронтовых и рокадных путей из резервного фонда госбюджета направлено 796 млн. грн., что составляет почти треть всего объема фонда.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Агентства восстановления.

Восстановление стратегических дорог Харьковщины

Харьковская область получила 796 млн грн из резервного фонда государственного бюджета – почти треть его общего объема. Денежные средства были направлены на восстановление прифронтовых и рокадных дорог общей протяженностью 621 км.

Ремонтные работы выполнялись в сложных условиях вблизи линии боевых действий, под обстрелами и угрозой атак беспилотников, и были завершены в течение 2,5 месяцев, отмечают в пресс-службе.

Восстановленные маршруты обеспечили надлежащую прифронтовую логистику, надежное сообщение между областями и бесперебойный проезд для эвакуации мирного населения. Благодаря ремонтам время эвакуации раненых сократилось по меньшей мере на 60%.

Фото 2 — В Харьковской области восстановили более 600 км прифронтовых дорог за почти 800 тыс. грн
Фото 3 — В Харьковской области восстановили более 600 км прифронтовых дорог за почти 800 тыс. грн
Фото 4 — В Харьковской области восстановили более 600 км прифронтовых дорог за почти 800 тыс. грн
Фото 5 — В Харьковской области восстановили более 600 км прифронтовых дорог за почти 800 тыс. грн

Напомним, в Ивано-Франковской области продолжаются ремонтные работы на дорогах государственного значения, чтобы обеспечить безопасное и устойчивое движение транспорта.

Автор:
Ольга Опенько