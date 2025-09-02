В Харьковской области восстановили более 600 км прифронтовых дорог за почти 800 тыс. грн

В Харьковской области завершен ремонт стратегически важных дорог протяженностью 621 км. На восстановление прифронтовых и рокадных путей из резервного фонда госбюджета направлено 796 млн. грн., что составляет почти треть всего объема фонда.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Агентства восстановления.

Восстановление стратегических дорог Харьковщины

Харьковская область получила 796 млн грн из резервного фонда государственного бюджета – почти треть его общего объема. Денежные средства были направлены на восстановление прифронтовых и рокадных дорог общей протяженностью 621 км.

Ремонтные работы выполнялись в сложных условиях вблизи линии боевых действий, под обстрелами и угрозой атак беспилотников, и были завершены в течение 2,5 месяцев, отмечают в пресс-службе.

Восстановленные маршруты обеспечили надлежащую прифронтовую логистику, надежное сообщение между областями и бесперебойный проезд для эвакуации мирного населения. Благодаря ремонтам время эвакуации раненых сократилось по меньшей мере на 60%.

Напомним, в Ивано-Франковской области продолжаются ремонтные работы на дорогах государственного значения, чтобы обеспечить безопасное и устойчивое движение транспорта.