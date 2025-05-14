Правительство направило почти 2,8 млрд грн на ремонт и содержание дорог: где возьмут деньги

Кабинет министров перенаправил 2,781 млрд грн на развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Согласно постановлению №548, финансирование будет осуществлено за счет остатков средств специального фонда государственного бюджета.

В частности, 44,67 млн. грн. поступили от Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры как остаток от заимствований, привлеченных под государственные гарантии в предыдущие годы.

Кроме того, 2,736 млрд грн составляют остатки средств государственного бюджета, поступившие в предыдущие годы и не использованные в 2024 году.

Напомним, с начала года уже отремонтировали более 672 тысяч. м² дорожного покрытия в прифронтовых регионах. В настоящее время ведутся работы на 59 объектах. Активнее всего ремонтируют дороги в Черниговской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях.

Кроме того, Всемирный банк одобрил новый проект DRIVE ("Создание устойчивой инфраструктуры в уязвимых средах в Украине"), в рамках которого на восстановление дорожной инфраструктуры выделено $432 млн.