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Уряд спрямував майже 2,8 млрд грн на ремонт та утримання доріг: де візьмуть гроші

дорога
На ремонт доріг виділено майже 2,8 млрд грн / Depositphotos

Кабінет міністрів перенаправив 2,781 млрд грн на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Відповідно до постанови №548 фінансування буде здійснено за рахунок залишків коштів спеціального фонду державного бюджету.

Зокрема, 44,67 млн грн надійшли від Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури як залишок від запозичень, залучених під державні гарантії у попередні роки.

Крім того, 2,736 млрд грн становлять залишки коштів державного бюджету, що надійшли в попередні роки та не були використані у 2024 році.  

Нагадаємо, з початку року вже відремонтували понад 672 тис. м² дорожнього покриття у прифронтових регіонах. Наразі тривають роботи на 59 об’єктах. Найактивніше ремонтують дороги у Чернігівській, Дніпропетровській, Сумській та Харківській областях.

 Крім того, Світовий банк схвалив новий проєкт DRIVE ("Створення стійкої інфраструктури у вразливих середовищах в Україні"), у межах якого на відбудову дорожньої інфраструктури виділено $432 млн. 

Автор:
Тетяна Бесараб