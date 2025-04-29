Ремонт доріг у прифронтових областях: де найактивніше ведуть роботи (ФОТО)

З початку року вже відремонтували понад 672 тис. м² дорожнього покриття у прифронтових регіонах. Наразі тривають роботи на 59 об’єктах. Найактивніше ремонтують дороги у Чернігівській, Дніпропетровській, Сумській та Харківській областях.

Про це повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Зазначається, що понад 70% робіт з експлуатаційного утримання доріг становлять роботи з ліквідації деформацій та ямкових ремонтів у прифронтових областях.

У відомстві пояснюють, що для населених пунктів, які перебувають під частими обстрілами, такі заходи необхідні для забезпечення життєдіяльності місцевих громад та можливість дістатися до більш безпечних територій.

В інших прифронтових регіонах підтримувати дороги в задовільному експлуатаційному стані є важливою складовою військової логістики та евакуації поранених та місцевих.

Як повідомляється, Служби відновлення по областях активно проводять роботу в рамках експлуатаційного утримання доріг загального користування державного значення в регіонах, які межують з країною-агресором РФ та лінією фронту. Роботи на дорогах проводяться з використанням гарячих асфальтобетонних сумішей.

На інших ділянках проводиться локальний ямковий ремонт для забезпечення проїзду.

У відомстві наголошують, що підрядники добровільно знизили ціни та виконують роботи з експлуатаційного утримання прифронтових доріг за меншою вартістю.

Нагадаємо, Світовий банк схвалив новий проєкт DRIVE ("Створення стійкої інфраструктури у вразливих середовищах в Україні"), у межах якого на відбудову дорожньої інфраструктури виділено $432 млн.

Також Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури Кабмін виділив 17,104 млрд грн на нову бюджетну програму "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення".