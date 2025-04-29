Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,74

--0,01

EUR

47,39

+0,01

Готівковий курс:

USD

41,55

41,45

EUR

47,70

47,50

НАВЧАННЯ ДЛЯ ЖИТТЯ

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ремонт доріг у прифронтових областях: де найактивніше ведуть роботи (ФОТО)

ремонт доріг
Фото: facebook.com/agency.for.restoration

З початку року вже відремонтували понад 672 тис. м² дорожнього покриття у прифронтових регіонах. Наразі тривають роботи на 59 об’єктах. Найактивніше ремонтують дороги у Чернігівській, Дніпропетровській, Сумській та Харківській областях.

Про це повідомляє  Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Зазначається, що понад 70% робіт з експлуатаційного утримання доріг становлять роботи з ліквідації деформацій та ямкових ремонтів у прифронтових областях.

У відомстві пояснюють, що для населених пунктів, які перебувають під частими обстрілами, такі заходи необхідні для забезпечення життєдіяльності місцевих громад та можливість дістатися до більш безпечних територій.

Фото 2 — Ремонт доріг у прифронтових областях: де найактивніше ведуть роботи (ФОТО)
Фото 3 — Ремонт доріг у прифронтових областях: де найактивніше ведуть роботи (ФОТО)
Фото 4 — Ремонт доріг у прифронтових областях: де найактивніше ведуть роботи (ФОТО)
Фото 5 — Ремонт доріг у прифронтових областях: де найактивніше ведуть роботи (ФОТО)
Фото 6 — Ремонт доріг у прифронтових областях: де найактивніше ведуть роботи (ФОТО)
Фото 7 — Ремонт доріг у прифронтових областях: де найактивніше ведуть роботи (ФОТО)

В інших прифронтових регіонах підтримувати дороги в задовільному експлуатаційному стані є важливою складовою військової логістики та евакуації поранених та місцевих.

Як повідомляється, Служби відновлення по областях активно проводять роботу в рамках експлуатаційного утримання доріг загального користування державного значення в регіонах, які межують з країною-агресором РФ та лінією фронту. Роботи на дорогах проводяться з використанням гарячих асфальтобетонних сумішей.

На інших ділянках проводиться локальний ямковий ремонт для забезпечення проїзду.

У відомстві наголошують, що підрядники добровільно знизили ціни та виконують роботи з експлуатаційного утримання прифронтових доріг за меншою вартістю.

Нагадаємо, Світовий банк схвалив новий проєкт DRIVE ("Створення стійкої інфраструктури у вразливих середовищах в Україні"), у межах якого на відбудову дорожньої інфраструктури виділено $432 млн. 

Також Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури Кабмін виділив 17,104 млрд грн на нову бюджетну програму "Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення".

Автор:
Світлана Манько