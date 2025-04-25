В Україні планують відремонтувати 135 мостів у 2025 році

У 2025 році Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури відремонтує 135 штучних споруд (мостів, тунелів, шляхопроводів) на дорогах державного значення, що майже в 4 рази більше, ніж минулого року. Наразі на 33 об’єктах вже розпочато роботи.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що у 2025 році понад 135 мостів на дорогах загального користування державного значення по всій Україні потребують ремонту для збереження їх у нормальному робочому стані та організації безпеки дорожнього руху для всіх його учасників.

Наразі вже розпочаті роботи на 33 штучних спорудах у різних областях України. Роботи виконуються в рамках передбаченого фінансування на поточний ремонт та експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення.

Як повідомляється, особлива увага зосереджена на роботах з експлуатаційного утримання в прифронтових регіонах. Зокрема, тривають роботи в Кіровоградській, Чернігівській, Запорізькій та Миколаївській областях.

"Мости, шляхопроводи, тунелі — критично важливі об'єкти інфраструктури, особливо в умовах воєнного стану. Вони забезпечують не лише транспортне сполучення, а й мають стратегічне значення для оборони та гуманітарної логістики", - підкреслюють в Держагентстві відновлення.

Зауважимо, що протягом 2024 року по всій території України відновили 34 штучні споруди, які були зруйновані внаслідок російської агресії або перебували в аварійному стані.

У середині жовтня повністю завершили будівництво мостового комплексу на річці Десна біля Чернігова, який є одним з найбільших інфраструктурних проєктів країни.

Новий міст через Десну довший за попередній на 56 метрів. Вартість будівництва оцінили у 4,8 мільярда гривень.