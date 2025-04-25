В Украине планируют отремонтировать 135 мостов в 2025 году

В 2025 году Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры отремонтирует 135 искусственных сооружений (мостов, тоннелей, путепроводов) на дорогах государственного значения, что почти в 4 раза больше, чем в прошлом году. На 33 объектах уже начаты работы.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В 2025 году более 135 мостов на дорогах общего пользования государственного значения по всей Украине нуждаются в ремонте для сохранения их в нормальном рабочем состоянии и организации безопасности дорожного движения для всех его участников.

Уже начаты работы на 33 искусственных сооружениях в разных областях Украины. Работы производятся в рамках предусмотренного финансирования на текущий ремонт и эксплуатационное содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения.

Как сообщается, особое внимание сосредоточено на работах по эксплуатационному содержанию в прифронтовых регионах. В частности, продолжаются работы в Кировоградской, Черниговской, Запорожской и Николаевской областях.

"Мосты, путепроводы, туннели — критически важные объекты инфраструктуры, особенно в условиях военного положения. Они обеспечивают не только транспортное сообщение, но и имеют стратегическое значение для обороны и гуманитарной логистики", — подчеркивают в Госагентстве восстановления.

Заметим, что в течение 2024 года по всей территории Украины восстановили 34 искусственных сооружения, которые были разрушены в результате российской агрессии или находились в аварийном состоянии.

В середине октября полностью завершили строительство мостового комплекса на реке Десна возле Чернигова, являющегося одним из крупнейших инфраструктурных проектов страны.

Новый мост через Десну длиннее предыдущего на 56 метров. Стоимость строительства была оценена в 4,8 миллиарда гривен.