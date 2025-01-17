Сколько мостов и путепроводов восстановили в Украине за год

В течение 2024 года по всей территории Украины восстановили 34 искусственных сооружения, которые были разрушены в результате российской агрессии или находились в аварийном состоянии.

Об этом сообщает Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины.

Где восстановили мосты и путепроводы

Отмечается, что в прошлом году отстроили 20 мостов, мостовых переходов, путепроводов, поврежденных в результате российской военной агрессии на дорогах государственного значения в Киевской, Харьковской, Николаевской и Черниговской областях.

В частности:

Киевщина — восстановлено 8 мостовых переходов через реки Трубеж, Жерева, Здвиж, Ирпень, Тетерев и 1 мостовой переход через сушу;

Черниговщина — восстановлено 3 моста через реку Десна ;

Харьковщина – восстановлено 5 мостов и 1 путепровод с подходами;

Николаевщина — восстановлен 1 мост с подходами и еще 1 искусственное сооружение.

Кроме того, в течение 2024 года были отремонтированы 14 искусственных сооружений, которые были признаны аварийными.

Так, в течение 2024 года возобновлено:

Ровенская область — 1 мост и 3 путепровода;

Тернопольская область — 3 моста;

Львовская область — 1 мостовой переход и 2 моста;

Николаевская область — 2 моста;

Ивано-Франковская область — 1 мост;

Сумская область – 1 мостовой переход.

Планы на 2025 год

Как отмечают в Агентстве восстановления, в 2025 году планируется продолжить финансирование выполнения работ на объектах, поврежденных в результате вооруженной агрессии России против Украины.

Строительные работы намечены в Киевской, Харьковской, Сумской областях. Также и дальше будут финансироваться работы по ремонту аварийных мостов в Одесской и Черниговской областях.

"В современных условиях восстановление мостов и мостовых переходов это не только безопасность и комфорт украинцев. Такая работа выполняется в первую очередь для обеспечения потребностей военной логистики и улучшения международного транспортного сообщения Украины с другими странами Европы", — отмечают в ведомстве.

Напомним, в середине октября компания "Автострада" полностью завершила строительство мостового комплекса на реке Десна возле Чернигова, являющегося одним из крупнейших инфраструктурных проектов страны.

Новый мост через Десну будет длиннее предыдущего на 56 метров. Стоимость строительства оценили в 4,8 миллиарда гривен.