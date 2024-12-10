Кабмин утвердил соглашение с Румынией о строительстве нового моста через Тису

Кабинет министров утвердил соглашение с правительством Румынии о строительстве автомобильного моста через реку Тиса, по которой пролегает границу между странами, между селом Белая Церковь (Солотвинская община Закарпатской области) и городом Сигету-Мармацией (Румыния).

Стратегии роста от ПриватБанка, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy и более 90 лидеров отрасли. Киев, 12 декабря, офлайн Забронировать участие

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Само соглашение было заключено в ходе совместного заседания правительств двух стран в Киеве 18 октября 2023 года.

Предполагается, что мост станет одним из запланированных новых пунктов пропуска через границу. 2 июня текущего года украинский Кабмин утвердил соответствующее соглашение с румынским правительством, подписанное на том же совместном заседании.

Отметим, что целесообразность открытия нового КПП обусловлена, прежде всего, необходимостью разгрузить КПП "Дьяково", который сейчас является единственным пунктом пропуска для грузового сообщения без ограничения веса на границе между Закарпатьем и Румынией.

Сейчас между Сигетом и поселком Солотвино уже есть пункт пропуска через существующий мост через Тису, однако там разрешен проезд только легковых автомобилей и пассажирского транспорта весом до 3,5 тонны (с максимум 9 местами), а также проход пешеходов.

Проект нового КПП обсуждается в Закарпатье уже около 20 лет. В частности, в 2021 году местные власти заявляли, что его строительство должно начаться в середине 2022 года, а готовый объект сдадут в эксплуатацию в 2024 году.

Напомним, что кроме КПП "Белая Церковь — Сигету-Мармацией", на украино-румынской границе планируется также строительство пунктов пропуска "Белая Криница — Климэуць", "Русская — Ульма" и "Шепот — Извоарале".