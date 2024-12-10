Кабмін затвердив угоду з Румунією про будівництво нового мосту через Тису

Кабінет міністрів затвердив угоду з урядом Румунії про будівництво автомобільного мосту через річку Тиса, якою пролягає кордон між країнами, між селом Біла Церква (Солотвинська громада Закарпатської області) та містом Сігету-Мармацієй (Румунія).

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Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук. Нагадаємо, що угоду було укладено під час спільного засідання урядів двох країн у Києві 18 жовтня 2023 року.

Передбачено, що міст стане одним із запланованих нових пунктів пропуску через кордон. 2 червня поточного року український Кабмін затвердив відповідну угоду з румунським урядом, підписану на тому ж спільному засіданні.

Зазначимо, що доцільність відкриття нового КПП зумовлена передусім необхідністю розвантажити КПП "Дякове", який зараз є єдиним пунктом пропуску для вантажного сполучення без обмеження ваги на кордоні між Закарпаттям та Румунією.

Наразі між Сігетом та селищем Солотвино вже є пункт пропуску через існуючий міст через Тису, але там дозволено проїзд лише легкових авто та пасажирського транспорту вагою до 3,5 тонни (з максимум 9 місцями), а також прохід пішоходів.

Проект нового КПП обговорюється на Закарпатті вже близько 20 років. Зокрема, в 2021 році місцева влада заявляла, що його будівництво має розпочатися всередині 2022 року, а готовий об'єкт здадуть в експлуатацію в 2024 році.

Нагадаємо, що окрім КПП "Біла Церква – Сігету-Мармацієй", на україно-румунському кордоні планується також будівництво пунктів пропуску "Біла Криниця – Клімеуць", "Руська – Ульма" та "Шепіт – Ізвоарале".