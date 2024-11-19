В Киевской области восстановили мост через реку Здвиж (ФОТО)

В Киевской области завершили восстановление моста через реку Здвиж на трассе Р-02 Киев – Иванков – Овруч, разрушенный еще в феврале 2022 года.

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Об этом сообщило Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины.

В ведомстве подчеркивают, что новый мост соединил Иванков и Киев надежным транспортным сообщением, что явилось важным шагом в восстановлении региона.

Отмечается, что новый мост имеет длину 132 метра и ширину 12 метров. У него две полосы движения и два служебных прохода. На проезжей части устроены два слоя асфальтобетона.

Кроме того, для комфортного и безопасного движения обустроено автономное освещение, смонтировано оцинкованное барьерное и перильное ограждение, нанесены разметки и новые дорожные знаки, а для качественного водоотведения устроены локальные очистные сооружения.

Сообщается, что строительство велось с применением современных технологий, в частности, антикоррозионной защиты металлических конструкций и тонкослойного покрытия бетонных элементов.

Напомним, недавно в Киевской области открыли движение временным мостом через реку Тетерев вблизи одного из сел на границе Вышгородского и Бучанского районов.

Также в середине октября компания "Автострада" полностью завершила строительство мостового комплекса на реке Десна возле Чернигова, являющегося одним из крупнейших инфраструктурных проектов страны.

Новый мост через Десну будет длиннее предыдущего на 56 метров. Стоимость строительства была оценена в 4,8 миллиарда гривен.