На Київщині відновили міст через річку Здвиж (ФОТО)

У Київській області завершили відновлення мосту через річку Здвиж на трасі Р-02 Київ – Іванків – Овруч, який було зруйновано ще у лютому 2022 року.

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Про це повідомило Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

У відомстві наголошують, що новий міст з’єднав Іванків і Київ надійним транспортним сполученням, що стало важливим кроком у відновленні регіону.

Зазначається, що новий міст має довжину 132 метри та ширину 12 метрів. Він має дві смуги руху та два службові проходи. На проїзній частині влаштовано два шари асфальтобетону.

На трасі Київ – Іванків відновлено міст через річку Здвиж На трасі Київ – Іванків відновлено міст через річку Здвиж На трасі Київ – Іванків відновлено міст через річку Здвиж На трасі Київ – Іванків відновлено міст через річку Здвиж

Крім того, для комфортного й безпечного руху облаштовано автономне освітлення, змонтовано оцинковане бар'єрне та перильне огородження, нанесено розмітку та нові дорожні знаки. Укоси та конуси мосту укріплено, а для якісного водовідведення влаштовано локальні очисні споруди.

Повідомляється, що будівництво велося із застосуванням сучасних технологій, зокрема антикорозійного захисту металевих конструкцій та тонкошарового покриття бетонних елементів.

Нагадаємо, нещодавно на Київщині відкрили рух тимчасовим мостом через річку Тетерів поблизу одного з сіл на межі Вишгородського та Бучанського районів.

Також у середині жовтня компанія "Автострада"повністю завершила будівництво мостового комплексу на річці Десна біля Чернігова, який є одним з найбільших інфраструктурних проєктів країни.

Новий міст через Десну буде довшим за попередній на 56 метрів. Вартість будівництва оцінили у 4,8 мільярда гривень.