Відновили останній із трьох зруйнованих мостів через Десну (ФОТО)

На Чернігівщині відбудували останній із трьох мостів через Десну, зруйнованих на початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році. Довжина відновленого шляхопроводу становить 300 метрів.

Про це повідомила пресслужба Державного агентства відновлення.

У відомстві нагадали, що на початку повномасштабного вторгнення РФ в Чернігівській області було зруйновано понад 25 мостів.

Після звільнення регіону, логістична ситуація на Чернігівщині була вкрай критичною — доїхати до багатьох населених пунктів можливо було лише в об’їзд.

"Коли сполучення не було зовсім, продукти людям на інший берег передавали лебідкою. Перетнути річку можна було понтоном, проте переправу зупинили під час зимового льодоходу", - підкреслили у відомстві.

Там додали, що довжина відновленого мосту — 300 метрів. Це один із трьох відбудованих мостів через річку Десна, що постраждав у ході бойових дій.

На об’єкті відновили відсутню частину прогонової будови, а вцілілу частину мосту капітально відремонтували.

Нагадаємо, у середині жовтня компанія "Автострада"повністю завершила будівництво мостового комплексу на річці Десна біля Чернігова, який є одним з найбільших інфраструктурних проєктів країни.

Новий міст через Десну буде довшим за попередній на 56 метрів. Вартість будівництва оцінили у 4,8 мільярда гривень.