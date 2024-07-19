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У Харківській області відкрили рух мостом, який було зруйновано на початку повномасштабного вторгнення
На Харківщині відкрито рух вже третім, відновленим після російського вторгнення, мостом.
Про це повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
Там нагадали, що міст на автомобільній дорозі Р-79 був зруйнований для того, аби загальмувати просування ворога на початку повномасштабного вторгнення. Після того, як українські військові відкинули росіян, відразу почалися роботи з відновлення споруди, адже саме цією дорогою проходить один із найбільш важливих логістичних маршрутів.
"До того ж ця дорога пов’язує відразу чотири райони Харківщини, а відтак відновлювати її знадобилося надзвичайно швидко", - йдеться в повідомленні служби.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Зазначається, що для цього фахівцями було прийнято рішення відмовитися від класичних монолітних конструкцій та використати дві гофровані металеві труби, що в рази скоротило процес будівництва та значно здешевило вартість проєкту. За словами спеціалістів, термін експлуатації таких труб не поступається залізобетонним конструкціям — він є навіть довшим.
На сьогодні повний комплекс робіт з капітального ремонту вже майже завершено, залишилося нанести дорожню розмітку та впорядкувати прилеглу територію.
Відбудова українських мостів
В Україні триває поступове відновлення мостів, які були зруйновані через повномасштабне російське вторгнення. Так, у лютому 2024 року було повністю відновлено рух відбудованим мостом через річку Ірпінь між Києвом та Гостомелем.
У березні відбулося офіційне відкриття проїзду шляхопроводами у Снігурівській та Шевченківській громадах Миколаївської області, які були зруйновані під час повномасштабного вторгнення.
А на Київщині відбудували міст, який зʼєднує села Жеревпілля та Розважів Іванківської громади – він був підірваний російськими загарбниками після відходу з області у березні 2022 року.
У травні відкрили рух новим мостом через Десну у Чернігові. Його було зруйновано в березні 2022 року. В квітні 2022 року, одразу після звільнення Чернігівщини, компанія "Автострада" почала відновлювати інфраструктуру області. За цей рік компанія розчистила сотні кілометрів доріг, забезпечила проїзди основними трасами, зокрема М01, М02 та Р69.
В середині червня у Харківській області відновили рух мостом через річку Сіверський Донець, який підірвали в лютому 2022 року під час наступу російського війська.