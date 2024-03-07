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На Миколаївщині ввели в експлуатацію ще два мости, які були зруйновані російськими загарбниками
У середу, 6 березня, відбулося офіційне відкриття проїзду шляхопроводами у Снігурівській та Шевченківській громадах Миколаївської області, які були зруйновані під час повномасштабного вторгнення.
Про це повідомили у Миколаївській ОДА.
Зазначається, що переправи зведені завдяки співпраці Миколаївської ОДА, Державної спеціальної служби транспорту / UA State Special Transport Service, фандрейзингової компанії United24, її донора АВТ "Баварія", Управління каналів річки Інгулець та ДП "Агенція місцевих доріг Миколаївської області".
У відкритті проїзду шляхопроводом взяли участь начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, заступник голови адміністрації ДССТ полковник Олександр Ціховський та директорка директорату функціонального розвитку цифровізації Мінцифри Анастасія Халєєва.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Так, на Снігурівщині військовослужбовці 36-ї Конотопської шляхо-відновлювальної бригади ДССТ звели переправу через Інгулецький магістральний канал довжиною 30 метрів менш як за три місяці.
У Шевченківській громаді 12-метровий міст 1-ю окремою бригадою імені князя Лева ДССТ було відновлено менш ніж за один місяць. Сполучення тепер доступне не лише для легкового, але й для вантажного транспорту. До відбудови також долучилися й представники великого бізнесу.
За словами очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, проведені роботи не тільки покращать логістику, а й сприятимуть розвитку економіки громади.
"Це чудовий приклад того, як злагоджена робота може дати позитивний результат, який покращить життя людей та допоможе розвиватися громаді. Дякую військовослужбовцям за масштабну роботу у нашому регіоні у такі рекордно короткі терміни та United24 й донорам платформи за постійну підтримку. Разом до перемоги!" – сказав очільник області.
Реконструкція мостів у Миколаївській області
Нагадаємо, нещодавно було збудовано мостове сполучення через річку Інгулець між населеними пунктами Снігурівської та Горохівської громад. Для цього були використані понтони з колишніх переправ Снігурівщини, які були підірвані окупантами у 2022 році. Тепер міст, який був лише пішохідний, став і для транспорту.
Також в Миколаївській області завершили будівництво нового мосту через річку Гнилий Єланець на трасі Н-24 Благовіщенське – Миколаїв, що між містом Нова Одеса та селом Троїцьке.
Крім того, в регіоні було відновлено низку зруйнованих через війну мостів, зокрема в квітні 2023 року завершено тимчасовий міст через Інгул між селами Виноградівка та Інгулка, в березні відкриті відновлені мости через Інгул у Воскресенській громаді та через Інгулець у Снігурівській громаді.