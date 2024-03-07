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На Миколаївщині ввели в експлуатацію ще два мости, які були зруйновані російськими загарбниками

На Миколаївщині ввели в експлуатацію ще два мости, які були зруйновані російськими загарбниками
Фото: facebook.com/mykoda

У середу, 6 березня, відбулося офіційне відкриття проїзду шляхопроводами у Снігурівській та Шевченківській громадах Миколаївської області, які були зруйновані під час повномасштабного вторгнення. 

Про це повідомили у Миколаївській ОДА.

Зазначається, що переправи зведені завдяки співпраці Миколаївської ОДА, Державної спеціальної служби транспорту / UA State Special Transport Service, фандрейзингової компанії United24, її донора АВТ "Баварія", Управління каналів річки Інгулець та ДП "Агенція місцевих доріг Миколаївської області".

У відкритті проїзду шляхопроводом взяли участь начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, заступник голови адміністрації ДССТ полковник Олександр Ціховський та директорка директорату функціонального розвитку цифровізації Мінцифри Анастасія Халєєва.

Фото 2 — На Миколаївщині ввели в експлуатацію ще два мости, які були зруйновані російськими загарбниками
Фото 3 — На Миколаївщині ввели в експлуатацію ще два мости, які були зруйновані російськими загарбниками
Фото 4 — На Миколаївщині ввели в експлуатацію ще два мости, які були зруйновані російськими загарбниками
Фото 5 — На Миколаївщині ввели в експлуатацію ще два мости, які були зруйновані російськими загарбниками
Фото 6 — На Миколаївщині ввели в експлуатацію ще два мости, які були зруйновані російськими загарбниками
Фото 7 — На Миколаївщині ввели в експлуатацію ще два мости, які були зруйновані російськими загарбниками
Фото 8 — На Миколаївщині ввели в експлуатацію ще два мости, які були зруйновані російськими загарбниками

Так, на Снігурівщині військовослужбовці 36-ї Конотопської шляхо-відновлювальної бригади ДССТ звели переправу через Інгулецький магістральний канал довжиною 30 метрів менш як за три місяці.

У Шевченківській громаді 12-метровий міст 1-ю окремою бригадою імені князя Лева ДССТ було відновлено менш ніж за один місяць. Сполучення тепер доступне не лише для легкового, але й для вантажного транспорту. До відбудови також долучилися й представники великого бізнесу.

За словами очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, проведені роботи не тільки покращать логістику, а й сприятимуть розвитку економіки громади.

"Це чудовий приклад того, як злагоджена робота може дати позитивний результат, який покращить життя людей та допоможе розвиватися громаді. Дякую військовослужбовцям за масштабну роботу у нашому регіоні у такі рекордно короткі терміни та United24 й донорам платформи за постійну підтримку. Разом до перемоги!" – сказав очільник області.

Реконструкція мостів у Миколаївській області

Нагадаємо, нещодавно було збудовано мостове сполучення через річку Інгулець між населеними пунктами Снігурівської та Горохівської громад. Для цього були використані понтони з колишніх переправ Снігурівщини, які були підірвані окупантами у 2022 році. Тепер міст, який був лише пішохідний, став і для транспорту.

Також в  Миколаївській області завершили будівництво нового мосту через річку Гнилий Єланець на трасі Н-24 Благовіщенське – Миколаїв, що між містом Нова Одеса та селом Троїцьке. 

Крім того, в регіоні було відновлено низку зруйнованих через війну мостів, зокрема в квітні 2023 року завершено тимчасовий міст через Інгул між селами Виноградівка та Інгулка, в березні відкриті відновлені мости через Інгул у Воскресенській громаді та через Інгулець у Снігурівській громаді.

Автор:
Ольга Колесніченко