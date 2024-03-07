На Миколаївщині ввели в експлуатацію ще два мости, які були зруйновані російськими загарбниками

У середу, 6 березня, відбулося офіційне відкриття проїзду шляхопроводами у Снігурівській та Шевченківській громадах Миколаївської області, які були зруйновані під час повномасштабного вторгнення.

Про це повідомили у Миколаївській ОДА.

Зазначається, що переправи зведені завдяки співпраці Миколаївської ОДА, Державної спеціальної служби транспорту / UA State Special Transport Service, фандрейзингової компанії United24, її донора АВТ "Баварія", Управління каналів річки Інгулець та ДП "Агенція місцевих доріг Миколаївської області".

У відкритті проїзду шляхопроводом взяли участь начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, заступник голови адміністрації ДССТ полковник Олександр Ціховський та директорка директорату функціонального розвитку цифровізації Мінцифри Анастасія Халєєва.

Так, на Снігурівщині військовослужбовці 36-ї Конотопської шляхо-відновлювальної бригади ДССТ звели переправу через Інгулецький магістральний канал довжиною 30 метрів менш як за три місяці.

У Шевченківській громаді 12-метровий міст 1-ю окремою бригадою імені князя Лева ДССТ було відновлено менш ніж за один місяць. Сполучення тепер доступне не лише для легкового, але й для вантажного транспорту. До відбудови також долучилися й представники великого бізнесу.

За словами очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, проведені роботи не тільки покращать логістику, а й сприятимуть розвитку економіки громади.

"Це чудовий приклад того, як злагоджена робота може дати позитивний результат, який покращить життя людей та допоможе розвиватися громаді. Дякую військовослужбовцям за масштабну роботу у нашому регіоні у такі рекордно короткі терміни та United24 й донорам платформи за постійну підтримку. Разом до перемоги!" – сказав очільник області.

Реконструкція мостів у Миколаївській області

Нагадаємо, нещодавно було збудовано мостове сполучення через річку Інгулець між населеними пунктами Снігурівської та Горохівської громад. Для цього були використані понтони з колишніх переправ Снігурівщини, які були підірвані окупантами у 2022 році. Тепер міст, який був лише пішохідний, став і для транспорту.

Також в Миколаївській області завершили будівництво нового мосту через річку Гнилий Єланець на трасі Н-24 Благовіщенське – Миколаїв, що між містом Нова Одеса та селом Троїцьке.

Крім того, в регіоні було відновлено низку зруйнованих через війну мостів, зокрема в квітні 2023 року завершено тимчасовий міст через Інгул між селами Виноградівка та Інгулка, в березні відкриті відновлені мости через Інгул у Воскресенській громаді та через Інгулець у Снігурівській громаді.