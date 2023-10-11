На Миколаївщині відновили міст через річку Інгулець, який було зруйновано під час війни (ФОТО)

На Миколаївщині у Горохівській громаді відновлено міст, зруйнований під час війни. Він гарантує безпечний проїзд людям та допоможе покращити логістику регіону.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"На Миколаївщині відновлено ще один міст, зруйнований під час війни. У Горохівській громаді Миколаївської області за пʼять місяців відбудували мостовий перехід через річку Інгулець довжиною 84 метри", - зазначив Кім.

За його словами, напрямок є одним з основних маршрутів, який поєднує Миколаївщину й Херсонську область.

У період окупації міст допомагав мешканцям 5 сіл отримати продукти, воду і зв’язок. Він був зруйнований унаслідок бойових дій. Зараз міст гарантує безпечний проїзд людям та допоможе покращити логістику регіону.

Як зауважив Кім, відновлення мосту стало можливим завдяки злагодженій співпраці Миколаївської ОВА, 36-ї шляхо-відновлювальної Конотопської бригади Державної спеціальної служби транспорту, фандрейзингової компанії "United24", АВТ "Баварія" та ДП "Агенція місцевих доріг Миколаївської області".

Це 19-й міст, який відновили завдяки внескам донорів UNITED24 та постійного партнера АВТ "Баварія". Компанія передає частину коштів від продажів авто BMW, MINI, Rolls-Royce та Aston Martin.

Нагадаємо, наприкінці лютого було облаштовано тимчасовий міст через Інгулець, який сполучає селище Калинівське Миколаївської та село Краснолюбецьк Херсонської області. А ще в січні в Снігурівській громаді було введено в експлуатацію інший тимчасовий міст через Інгулець.

Також в Миколаївській області завершили будівництво нового мосту через річку Гнилий Єланець на трасі Н-24 Благовіщенське – Миколаїв, що між містом Нова Одеса та селом Троїцьке.