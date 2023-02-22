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Транспорт
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На Херсонщині встановили ще один тимчасовий міст через Інгулець (ФОТО)

На Херсонщині встановили ще один тимчасовий міст через Інгулець (ФОТО)
Фото: Telegram/khersonskaODA

В Херсонській області завершено облаштування тимчасового мосту через річку Інгулець, який сполучає селище Калинівське та село Краснолюбецьк. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації.

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"Це важлива дорожня артерія, що обʼєднує населені пункти з центром Калинівської громади. Тому у 2020 році у межах національної програми "Велике будівництво" міст капітально відремонтували. Однак у травні минулого року російські окупанти знищили нещодавно відновлений міст", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що через це виникли логістичні проблеми, адже для жителів населених пунктів громади дорога до Калинівського займала значно більше часу. Відновленням мосту займалися військовослужбовці 1-ої окремої бригади Державної спеціальної служби транспорту.

Вони почали облаштовувати тимчасовий міст довжиною 37 метрів на початку січня, а 21 лютого вже завершили роботи. Над цим працювали 30 людей і більше десяти одиниць техніки. В ОВА при цьому вказують, що це рішення є тимчасовим, а основний міст планується почати реконструювати вже в 2023 році.

Фото 2 — На Херсонщині встановили ще один тимчасовий міст через Інгулець (ФОТО)
Фото: Telegram/khersonskaODA
Фото 3 — На Херсонщині встановили ще один тимчасовий міст через Інгулець (ФОТО)
Фото: Telegram/khersonskaODA
Фото 4 — На Херсонщині встановили ще один тимчасовий міст через Інгулець (ФОТО)
Фото: Telegram/khersonskaODA
Фото 5 — На Херсонщині встановили ще один тимчасовий міст через Інгулець (ФОТО)
Фото: Telegram/khersonskaODA

Нагадаємо, що в січні у Снігурівській громаді Миколаївської області також було введено в експлуатацію тимчасовий міст через річку Інгулець. Тоді ж ще один тимчасовий міст через Інгулець, але для одночасного проїзду лише в одному напрямку, було відкрито поблизу села Наталине Херсонської області. Обидва об'єкти теж будували військові.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов