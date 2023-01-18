На Херсонщині відкрили ще один тимчасовий міст через Інгулець (ФОТО)

У Кочубеївській громаді Херсонської області відкрили тимчасову переправу через річку Інгулець, яку облаштували військовослужбовці 701-го полку Державної спеціальної служби транспорту. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

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Міст, що знаходиться поблизу села Наталине, зруйнували російські окупанти, коли тікали з правобережної Херсонщини. Він сполучав населені пункти Кочубеївської громади з Високопіллям та Великою Олександрівкою.

Над відновленням транспортного сполучення працювали 30 військових та 12 одиниць техніки. Роботи почалися 26 грудня і вже завершені. Переправа шириною 3,2 метра облаштована з деревʼяних палет та залізобетонних прогонів. Це реверсний проїзд: одночасно тут можна проїхати тільки в один бік.

За словами Янушевича, ще лише тимчасове рішення і надалі влада має намір відновлювати зруйнований міст: відповідні роботи заплановано вже на 2023 рік, якщо на це буде фінансування.

Фото: Telegram/khersonskaODA Фото: Telegram/khersonskaODA Фото: Telegram/khersonskaODA Фото: ДССТ Фото: ДССТ Фото: ДССТ

"Дякую військовослужбовцям та голові адміністрації Державної спеціальної служби транспорту Богдану Володимировичу Бондарю, а також командувачу оперативно-стратегічного угрупування "Таврія" Олександру Георгійовичу Тарнавському за якісну та оперативну роботу! В знак подяки відзначив військових, які відновлювали транспортне сполучення, почесними грамотами голови ХОВА" - додав чиновник.

Нагадаємо також, що військовослужбовці ДССТ також змонтували інший міст через Інгулець нижче за течією - в Снігурівській громаді Миколаївської області.

У листопаді 2022 року також повідомлялося про відновлення проїзду зруйнованим мостом через Ігнулець, який сполучає Херсонську область з Дніпропетровською у селі Заградівка, що також розташоване у Кочубеївській громаді.