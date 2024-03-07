В Николаевской области восстановили еще два моста, разрушенных россиянами

В среду, 6 марта, состоялось официальное открытие проезда по путепроводам в Снигиревской и Шевченковской общинах Николаевской области, которые были разрушены во время полномасштабного вторжения.

Об этом сообщили в Николаевской ОГА.

Отмечается, что переправы построены благодаря сотрудничеству Николаевской ОГА, Государственной специальной службы транспорта / UA State Special Transport Service, фандрейзинговой компании United24, ее донора АВТ "Бавария", Управления каналов реки Ингулец и ГП "Агентство местных дорог Николаевской области".

В открытии проезда по путепроводу приняли участие начальник Николаевской ОВА Виталий Ким, заместитель главы администрации ГССТ полковник Александр Циховский и директор директората функционального развития цифровизации Минцифры Анастасия Халеева.

Так, на Снегиревщине военнослужащие 36-й Конотопской путевосстановительной бригады ГССТ построили переправу через Ингулецкий магистральный канал длиной 30 метров менее чем за три месяца.

В Шевченковской общине 12-метровый мост 1-й отдельной бригадой имени князя Льва ГССТ был восстановлен менее чем за один месяц. Сообщения теперь доступны не только для легкового, но и для грузового транспорта. К восстановлению также подключились и представители крупного бизнеса.

По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, проведенные работы не только улучшат логистику, но и будут способствовать развитию экономики общества.

"Это отличный пример того, как слаженная работа может дать положительный результат, который улучшит жизнь людей и поможет развиваться общине. Спасибо военнослужащим за масштабную работу в нашем регионе в столь рекордно короткие сроки и United24 и донорам платформы за постоянную поддержку. Вместе к победе!" – сказал глава области.

Реконструкция мостов в Николаевской области

Напомним, недавно было построено мостовое сообщение через реку Ингулец между населенными пунктами Снигиревской и Гороховской общин. Для этого были использованы понтоны из бывших переправ Снигиревщины, которые были подорваны оккупантами в 2022 году. Теперь мост, который был только пешеходным, стал и для транспорта.

Также в Николаевской области завершили строительство нового моста через реку Гнилой Еланец на трассе Н-24 Благовещенское – Николаев между городом Новая Одесса и селом Троицкое.

Кроме того, в регионе был восстановлен ряд разрушенных из-за войны мостов, в частности в апреле 2023 года завершен временный мост через Ингул между селами Виноградовка и Ингулка, в марте открыты восстановленные мосты через Ингул в Воскресенской общине и через Ингулец в Снигиревской общине.